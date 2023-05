Živković: Koalicija Zajedno zaslužuje da bude u vlasti

Podgorica, (MINA) – Koalicija „Zajedno” zaslužuje da bude u vlasti, jer će voditi državu naprijed i vratiti građanima dostojanstvo, ocijenio je nocilac liste te koalicije Danijel Živković i poručio da su Crnoj Gori potrebni ozbiljni i odgovorni ljudi.

Živković, je na predstavljanju izbornog programa u Ulcinju, rekao da politika nije podijum za neozbiljne, niti se njome mogu baviti oni koji bez ikakvih problema mogu manipulisati javnošću.

“Mi javnošću nećemo manipulisati. Nijesmo to radili ni u prethodnom, nećemo to raditi ni u narednom periodu. Sa nama ćete uvijek znati na čemu ste i to mora da zna svaki građanin Crne Gore”, poručio je Živković.

Kako je saopšteno iz Demokratske partije socijalista (DPS), Živković je istakao da su svi kandidati sa liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” odgovorni domaćini, koji svojim integritetom garantuju realizaciju izbornog programa iza kog stoje.

“Ova koalicija zaslužuje da bude u vlasti, ne zbog vlasti i privilegija nego zbog toga što će voditi Crnu Goru naprijed. Vratićemo svakom građaninu Crne Gore dostojanstvo koje mu je oduzeto prethodne dvije i po godine”, kazao je Živković.

Predsjednica Alijanse žena DPS i kandidatkinja za poslanicu Drita Lola rekla je da je u fokusu programa liste koju predstavlja ekonomski razvoj jednakih šansi.

“Veoma smo ponosni na našu koaliciju i na naše savezništvo jer zajedno možemo realizovati onu viziju koja je zajednička svima nama a to je da – solidarna, prosperitetna, politički stabilna Crna Gora, koja je dio evropskih naroda i evropskih država, punopravna članica EU”, kazala je Lola.

Član Predsjedništva Liberalne partije i kandidat za poslanika sa liste “Zajedno!” Amar Borančić rekao je da je to jedina principijelna koalicija koja godinama stoji rame uz rame i koju okupljaju ideje, uvjerenje i vizija drugačije Crne Gore a ne isključivo fotelje i interesi.

On smatra da je ta koaliciona lista najkvalitetnija ponuda na parlamentarnim izborima.

“Ovo nijesu samo nova i mlada imena, ovo su ljudi koji su u teškim godinama za nama, vremenu velikih previranja u Crnoj Gori, teškog otpora urušavjanja države mudro, pametno i hrabro dokazali i nepokolebljivo stajali na braniku građanske, moderne Crne Gore i očuvanja dostojanstva života svih njenih građana”, rekao je Borančić.

Predsjednik Opštinskog odbora Socijaldemokrata Ćazim Hodžić kazao je da je Ulcinj prepoznatljiv po svom multietničkom skladu koji, se može i mora odbraniti ne samo u toj opštini, nego i u čitavoj Crnoj Gori.

