Živković: Etnički inženjering u Crnoj Gori nije uspio

Podgorica, (MINA) – Rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, koji su predstavljeni danas, pokazali su da etnički inženjering u Crnoj Gori nije uspio, ocijenio je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je na konferenciji za novinare rekao da rezultati popisa potvrđuju da je Crna Gora, uprkos propagandi i jakim pritiscima da joj se nametne etnički koncept, uspjela da sačuva građanski karakter, kako je definisano i Ustavom.

„Očigledno da etnički inženjering nije uspio“, rekao je Živković.

Kako je naveo, ako se tome doda činjenica da je vlast Srbije bila jako zainteresovana za rezultate popisa, da je u popisnu kampanju uloženo dosta novca i da se radilo o snažnoj i kontinuiranoj propagandi i pritiscima na građane, može se reći da Crna Gora ima čvrsto građansko, multietničko jezgro.

Prema riječima Živkovića, to jezgro nepokolebljivo stoji u odbrani državnih interesa.

On smatra da rezultati popisa ne idu na ruku onima koji su, kako je rekao, pokušavli da prekriju Crnu Goru velom nacionalizma.

„Crna Gora je odbranila svoj građanski karakter“, rekao je Živković.

On je kazao da su opozicija i nacionalna vijeća pokazali zavidan nivo društvene i političke odgovornosti i zrelosti, kako bi kroz obezbijeđene mehanizme kontrole spriječili etnički inženjering.

“Da nije bilo tih mehanizama, nemojte imati dilemu, da bi etnički inženjering do kraja uspio”, rekao je Živković.

On je zahvalio svim građanima koji su učestvovali u realizaciji popisa na zrelosti i ozbiljnosti.

„Vjerujemo i nadamo se da ovo pitanje neće biti korišćeno u dnevne političke struke“, istakao je Živković.

On je dodao da je popisom dobijeno stanje oko etničko-kulturoloških karakteristika u Crnoj Gori i važni podaci koji se tiču ekonomsko-socijalnog ambijenta, koji će služiti za kreiranje strategija.

Živković je rekao da je Crna Gora već pet godina pod veoma jakim pritiskom i agresivnom kampanjom iz susjedstva, koja, kako je naveo, dolazi sa jasnom namjerom da se promijeni građanski karakter države, a kroz to da se i Crna Gora obezliči kao nezavisna i suverena država.

„To traje od 30. avgusta 2020. godine, kada smo imali klerikalnu vlast Zdravka Krivokapića, pa izdajničku vlast Dritana Abazovića i sada populističko-nacionalističke vlasti koju predvodi premijer Milojko Spajić, koji treba da dovrši posao koji je pokušavao Vojislav Koštunica sa pričom o dvojnom državljanstvu“, naveo je Živković.

On je kazao da u takvom ambijentu, u posljednjih pet godina, Crna Gora funkcioniše i odolijeva svim pritiscima i pokušajima da se zatre ime Crne Gore, kao multietničke demokratije i građanskog društva.

Živković je kazao da politička konkurencija DPS-a u kontinuitetu priče o tome kako je neophodno pristupiti promjenama Ustava, posebno u dijelu koji se tiče simbola i jezika.

Kako je kazao, lideri bivšeg Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević govorili su da je neohodno promijeniti Ustav ako se više od 50 odsto građana izjasni da govori srpskim jezikom, jer su imali mnogo veća očekivanja od popisa.

„Očekivanje političke konkurencije, iako smo mi građanska država i iako bi trebalo da govorimo o nekim drugim pitanjima, bilo je da treba promijeniti Ustav onog momenta kada dobijemo rezultate popisa“, istakao je Živković.

On je naglasio da procenat onih koji govore srpskim jezikom nije promijenjen u odnosu na izjašnjenje iz 2011. godine.

Prema riječima Živkovića, današnjim objavljivanjem rezultata popisa u vodu su pale priče o diskriminaciji u Crnoj Gori na način da je neko bio ugrožen da se izjasni nacionalno ili kojim jezikom govori.

On je rekao da je jezik države Crne Gore crnogorski.

Odgovorajući na pitanje o nezvaničnim informacijama da se 59,5 hiljada građana iz inostranstva, pretežno iz Srbije i Bosne i Hercegovine, izjasnilo da govori srpskim jezikom, Živković je rekao da će se na osnovu detaljne analize doći do drugačijih procenata od onih koji su predstavljeni danas.

Kako je naveo, ako se uzme procenat nacionalno izjašnjenih Crnogoraca u odnosu na broj državljana, taj procenat bi bio mnogo veći.

„Radi se o tome da se uzima procenat u odnosu na ukupan broj popisanih stanovnika, a ako bismo uzeli broj državljana Crne Gore, onda bismo došli do potpuno drugačijih podataka“, rekao je Živković.

On je naglasio da ti podaci govore u prilog činjenici da se ne može mijenjati etnička slika Crne Gore, kao i da se ti podaci ne mogu uzimati kao referentni u smislu promjene Ustava.

„To naša politička konkurencija shvata, to vide i vlasti u Beogradu koje su silno željele da promijene etničku strukturu u Crnoj Gori, a u tome nijesu uspjeli. Nije im uspjela ni propaganda, ni plasiranje velikog novca, ni kampanja kako treba da se izjasnimo“, kazao je Živković.

On je istakao da u Crnoj Gori postoji hiljadugodišnja istorija nepokornosti.

Prema riječima Živkovića, svi koji danas likuju moraju da shvate poruku da je Crna Gora nepokorna.

„Ne može se pokoriti i sve što budu pokušavali da usmjere protiv Crne Gore je pogrešno“, poručio je Živković.

On je kazao da su u DPS-a ponosni na ulogu koju su građani preuzeli tokom popisa i jer su pokazali dostojanstvo.

„Posebno smo ponosni na ulogu DPS-a, koja je čista u prethodne četiri godine u odbrani državnog i nacionalnog dostojanstva“, zaključio je Živković.

