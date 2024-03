Živković: DPS će nastaviti da daje doprinos članstvu Crne Gore u EU

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) nastaviće da daje puni doprinos članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji (EU), poručio je predsjednik te stranke Danijel Živković.

On je na mreži X objavio da je imao sadržajan razgovor sa izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom i predstavnicima Ambasade SAD-a u Crnoj Gori, na temu aktuelnog stanja u državi, ali i bezbjednosnih izazova sa kojima je suočen region u cjelini.

“DPS, kao utemeljivač i ključni nosilac evropske politike u Crnoj Gori, nastaviće da daje puni doprinos članstvu u EU”, kazao je Živković.

On je dodao da će DPS nastaviti i da se odlučno bori protiv promjene karaktera društva koju, kako je rekao, pokušava da sprovede jedan broj aktera parlamentarne većine.

