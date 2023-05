Živković: Crna Gora mora da bude članica EU do 2026.

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora da bude prva sljedeća članica Evropske unije (EU) do 21. maja 2026, rekao je nosilac liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” i vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

Živković je, na predstavljanju izbornog programa koalicije DPS, Socijaldemokrata, Liberalne partije i Demokratske unije Albanaca u Bijelom Polju, rekao da je Crna Gora zaustavljena na svom putu usvajanja evropskog sistema vrijednosti.

“Zato smo vrlo jasno saopštili u našem programu – Crna Gora mora da bude prva sljedeća članica EU do 21. maja 2026”, naveo je Živković.

On je kazao da je za naredne dvije godine to moguće, dodajući da imaju dovoljno institucionalnog znanja da mogu da završe sve pregovore koji se tiču nove metodologije.

“Ako naša koalicija bude dio vlasti, nemojte da imate nikakvu dilemu da ćemo ići ubrzanom trakom ka EU”, poručio je Živković.

Kao jedan od temelja izbornog programa, Živković je naveo ekonomiju i poboljšanje životnog standarda građana.

“Imamo konkretan plan. Završimo pregovore sa EU, pokrenemo investicioni ciklus a znamo gdje se taj novac nalazi u evropskim fondovima, završimo ove projekte da ne bi se zaduživali po visokim kamatama, da mi to zarađujemo i da ekonomija bude realno održiva”, rekao je Živković.

On je naveo da je fokus njihovog programa na čovjeku.

“Naša intencija u prvom navratu je da povećamo minimalnu penziju na 350 EUR”, saopštio je Živković.

On je dodao je da će se lista koju predvodi boriti da građanin ima veću platu, veću penziju i veći lični dohodak ali na realno održivim osnovama, na bazi privrede i ekonomije koja će biti održiva i konkurentna.

