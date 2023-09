Živković: Aktuelni ambijent neadekvatan za održavanje popisa

Podgorica, (MINA) – Aktuelni ambijent nije adekvatan za održavanje popisa pa Demokratska partija socijalista (DPS) očekuje njegovo odlaganje, rekao je vršilac dužnosti predsjednika te stranke Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, na inicijativu te stranke danas je u Ministarstvu finansija održan sastanak Živkovića i ministra finansija Aleksandra Damjanovića.

“Živković je istakao da smatra kako aktuelni ambijent nije adekvatan za održavanje popisa te istakao jasno očekivanje DPS da popis bude odložen za period u kom će se stvoriti pune pretpostavke za održavanje i kontrolu procesa popisa”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Živković je ponovio da postoje objektivne okolnosti koje su dovele do tog stava.

“A koje se tiču prije svega nedostatka političke stabilnosti, nepoznanica oko formiranja nove 44. Vlade, nejasnoća oko razgraničenja između pojedinih opština, odsustva mjerljivih kriterijuma kontrole kao i činjenice da su na čelu popisnih komisija predsjednici opština a da je aktuelni predsjednik Opštine Budva u pritvoru”, rekli su iz DPS-a.

Kako su naveli, Živković je tražio punu kontrolu popisa od političkih partija, civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Prema njihovim riječima, Damjanović je istakao da prihvata prigovor kako Vlada može Uredbom odgoditi popis ali da on taj predlog neće uputiti Vladi.

“On je istakao da je razumio određeni broj prigovora DPS i izrazio spremnost da razgovori budu nastavljeni u narednom periodu”, zaključuje se u saopštenju.

