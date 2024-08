Živković: Adekvatno ćemo odgovoriti na sve akte koji štete Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) i njeni tradicionalni partneri imaće adekvatan odgovor na sve akte koji se preduzimaju sa ciljem nanošenja štete Crnoj Gori, poručio je lider DPS-a Danijel Živković.

Komentarišući to što su dvije vanredne sjednice parlamenta, koje treba da se održe 16. avgusta, zakazane bez konsultacija sa opozicijom i suprotno dogovoru Kolegijuma, Živković je rekao da je to samo još jedna od ustanovljenih praksi.

“Što predstavlja još jedan vid narušavanja ustavne nadležnosti i nadzorne uloge Skupštine i poslanika”, rekao je Živković u intervjuu Pobjedi.

On je naveo da se radi o setu zakona koji se tiču svih, jer se odnose na raspolaganje državnom imovinom, ili na uvođenje izuzetaka u dijelu javnih nabavki i zapošljavanja od standardnih, zakonom definisanih procedura.

“Cilj vladajuće koalicije je jasan, pripremiti teren da što duže ostane na vlasti. S tim u vezi, suština dijela zakonskih rješenja je u tome da se njihovom primjenom partijama većine obezbijedi ozbiljna institucionalna prednost kroz partijsko zapošljavanje i razne vrste socijalnih davanja”, dodao je Živković.

On smatra da “trgovina i popuštanje pred ignorantskim odnosom Spajića prema Skupštini odgovaraju Andriji Mandiću”.

“Bez obzira što time unižava funkciju predsjednika parlamenta koje nije dostojan. Uz dugogodišnje političko iskustvo, Mandić je dobio koordinate od zvaničnog Beograda kako da se postavi i ponaša, u tom poslu mu pomažu i oni koji su do juče bili odani Crnoj Gori zbog lukrativnih interesa”, ocijenio je Živković.

Upitan da li opozicija priprema konkretan odgovor, Žiković je rekao da na sve što se dešava u društvu treba odgovoriti i u Skupštini i van nje.

“Usitnjavanje opozicione političke scene je metod borbe za održavanje na vlasti koji je osmišljen u Beogradu”, smatra Živković.

Prema njegovim riječoma, cilj je otupiti ili oslabiti jak građanski otpor da bi se na kraju raščišćenim prostorom došlo do izmjene Ustava i uvođenja dvojnog državljanstva.

“Što bi bio i kraj Crne Gore. Otuda i stalno insistiranje da je jedino bitno kakav nam je životni standard i da je svako drugo ponašanje opstrukcija daljeg puta Crne Gore u EU”, dodao je Živković.

On je kazao da tom pričom treba pasivizirati dio javnosti dok posao ne bude okončan.

“To nikako nećemo dozvoliti. DPS i njeni tradicionalni partneri imaće adekvatan odgovor na sve akte koji se preduzimaju sa ciljem nanošenja štete Crnoj Gori i njenim građanima”, poručio je Živković.

Govoreći o dešavanjima u Podgorici, Živković je rekao da je Glavni grad od dana raspisivanja vanrednih izbora u Podgorici objavio više od deset oglasa koji se odnose na stalno zaposlenje u sistemu lokalne samouprave, što, kako je dodao, predstavlja nedvosmisleno kršenje zakona.

“U ovakvim slučajevima obaveza je nadležnog tužilaštva da reaguje i spriječi zloupotrebe koje direktno utiču na rezultate i izborni proces u cjelini”, kazao je Živković.

On je rekao da ipak, “budući da imamo očigledno partijsko tužilaštvo, nemam iluziju da će biti bilo kakve reakcije”.

“Baš kao što godinama svjedočimo ćutanju u odnosu na desetine krivičnih prijava koje je podnio DPS”, kazao je Živković.

On je rekao da je zato njihova obaveza da svakodnevno podsjećaju javnost na nepočinstva nove vlasti kako na državnom tako i na nivou Glavnog grada.

“Doći će dan brže nego što misle kada će se preispitati njihova odgovornost za svu štetu koju su nanijeli budžetu kroz mnogobrojne zloupotrebe”, kazao je Živković.

Govoreći o ulasku Bošnjačke stranke (BS) u Vladu, Živković je kazao da je rekonstrukcija Vlade nešto što bi trebalo da zabrinjava ne samo DPS, već sve građanski nastrojene partije i njihove glasače u Crnoj Gori.

“Ne treba da raspravljamo u kontekstu ulaska BS u Vladu, već se treba duboko zamisliti nad činjenicom da se prilikom rekonstrukcije Vlade realizovala raspodjela funkcija po isključivo etničkom ključu, odnosno po principu zastupanja naroda, a ne građana i insteresa države”, smatra Živković.

On je rekao da je rekonstrukcijom Vlade, mala Crna Gora postala zemlja sa najglomaznijom državnom upravom.

“A istovremeno najnekompetentnijom državnom upravom, što je posljednji stadijum uvođenja partitokratije”, ocijenio je Živković.

On je dodao da, bez obzira na zanesenost funkcijama i interesom, želi da vjeruje da će se pripadnici pojedinih stranaka, među kojima je i BS, istinski voditi interesima građana koje zastupaju ako dođe do određenih prelomnih trenutaka i odluka.

Upitan da li je BS i dalje poželjan partner DPS-u, imajući u vidu da ide serija lokalnih izbora uključujući Podgoricu, Gusinje, Kotor, Živković je rekao da je Crnoj Gori, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, treba širok i jak građanski front.

“Koji će spriječiti dalje urušavanje institucija i sve izazove pred kojim se država nalazi, a koji su nastali kao produkt rada politika nakon 30. avgusta”, dodao je Živković.

On je naveo da postoje partije koje su, osim DPS, tradicionalno okosnica građanske Crne Gore koja se bori za evropske vrijednosti.

Prema riječima Živkovića, DPS je partnere uvijek birao na bazi vrijednosti.

“Tako će biti i ususret predstojećim izborima. Bićemo partneri onima koji, baš kao i mi, žele društvo građana jednako za sve, društvo svih vjera i nacija, oni koji su spremni da se naredne četiri godine intenzivno bave ekonomskim problemima, životnim standardom i evropskim integracijama”, rekao je Živković.

