ZHMP: Novogodišnja noć protekla mirno

Podgorica, (MINA) – Novogodišnja noć u Crnoj Gori uglavnom je protekla mirno, saopšteno je iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) .

Navodi se da je u posljednja 24 sata, u jedinicama Zavoda, obavljeno 757 ambulantnih pregleda, 160 kućnih posjeta i 47 transporta.

“Hitnu pomoć najčešće su tražili pacijenti sa tegobama poput bolova u grudima, povišenim krvnih pritiskom, povišenom temperaturom, simptomima gripa, povreda, nasilja”, kaže se u saopštenju ZHMP-a.

Oni su kazali da su medicinski timovi koji su obezbjeđivali dočeke Nove godine u crnogorskim gradovima imali najviše pacijenata koji su tražili pomoć zbog konzumiranja pretjerane količine alkohola.

Kada su u pitanju povrede usljed korišćenja pirotehničkih sredstava, hitna pomoć je intervenisala na Cetinju i u Budvi.

Kako su kazali iz ZHMP, na Cetinju se pacijent rođen 2003. godine javio se usljed povrede oka uzrokovane upotrebom vatrometa.

“Dok je hitna pomoć u Budvi imala pacijenta srednjih godina sa povredom usljed korišćenja pirotehničkih sredstava”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS