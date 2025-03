Zgrada Skupštine osvijetljena u ljubičasto u znak podrške osoba sa epilepsijom

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore simbilično je večeras osvijetljena ljubičastom bojom, povodom 26. marta – Međunarodnog dana posvećenog podršci osoba sa nekim vidom epilepsije.

Kako je saopšteno iz Skupštine, osvjetljavanjem zgrade u ljubičasto, parlament se pridružio kampanji “Osvijetlimo epilepsiju”.

Navodi se da je cilj kampanje da što više institucija i ustanova bude osvijetljeno u ljubičastoj boji, koja i simbolizuje boju epilepsije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS