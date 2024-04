Zenović predvodi listu PES-a u Budvi

Podgorica, (MINA) – Odborničku listu Pokreta Evropa sad (PES) na lokalnim izborima u Budvi predvodiće Predrag Zenović, odlučio je Glavni odbor (GO) te partije.

Iz PES-a je saopšteno da su na današnjoj sjednici članovi GO jednoglasno izglasali predloge Predsjedništva da novi član tog organa bude ministar energetike i rudarstva Saša Mujović, da na lokalnim izborima listu u Budvi predvodi Zenović, a da na čelu liste u Andrijevici bude Dragana Vučević.

Kako su rekli iz te partije, članovi GO su razmatrali aktuelnu političku situaciju i ocijenili da je sadašnja Vlada za šest mjeseci ostvarila mnogo bolje rezultate od svih prethodnih.

To, kako su dodali, prepoznaju i najznačajnije međunarodne adrese.

„Iskazana je puna podrška procesima afirmacije vladavine prava i unapređenja životnog standarda, što će Crnu Goru kvalifikovati za kredibilnu i punopravnu članicu Evropske unije“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS