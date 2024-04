Zenović: Ostajem posvećen zadatku glavnog pregovarača

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) biće prekretnica u političkom životu Budve, kazao je nosilac liste PES-a na lokalnim izborima u tom gradu Predrag Zenović i poručio da ostaje posvećen zadatku glavnog pregovarača.

Članovi Glavnog odbora PES-a danas su na sjednici jednoglasno izglasali predlog Predsjedništva da na predstojećim lokalnim izborima u Budvi odborničku listu te stranke predvodi Zenović.

„Povodom odluke GO PES-a obavještavam javnost da ću predvoditi listu tog pokreta na lokalnim izborima u Budvi. Naša zajednička misija i program polaze od vizije Budve kao evropskog, kreativnog i ekološkog grada“, naveo je Zenović u saopštenju.

On je rekao da je uvjeren da će PES, nakon lokalnih izbora, biti prekretnica u političkom životu Budve i da će vratiti strateško planiranje razvoja u svim gradskim politikama, meritokratiju i profesionalizam u izbor lokalnih funkcionera i da će Budva, nakon decenija, opet biti lijepo mjesto za život.

Zenović je poručio da zna koje su prioritetne potrebe njegovih sugrađanki i sugrađana, da razumije sa kojim se izazovima suočavaju i koje su glavne prepreke u razvoju opštine.

„Afirmišući viziju sadašnje Vlade na čelu sa Spajićem, a zajedno sa kolegama iz PES-a, uložiću ljubav prema gradu, znanje i energiju da Budva dobije novu šansu i vlast kakvu zaslužuje“, kazao je Zenović.

On je naglasio da je njegov politički angažman u gradu iz kojeg dolazi, kao nestranačke ličnosti, isključivo izraz potrebe da podrži tim za koji je siguran da može donijeti dobro Budvi i njenim građanima.

„Ne potcjenjujući odgovornost koja proističe iz ove odluke, ostajem posvećen zadatku glavnog pregovarača, u tom pozivu djelujući isključivo u interesu Crne Gore, naše društvene zajednice i zahtjeva reformi koje od nas Evropska unija očekuje“, navodi se u saopštenju Zenovića.

