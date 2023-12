Zenović imenovan za glavnog pregovarača sa EU

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas imenovala univerzitetskog profesora Predraga Zenovića za glavnog pregovarača Crne Gore sa Evropskom unijom (EU).

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) saopštili su da je imenovanjem Zenovića, nakon više od godinu, popunjena jedna od ključnih pozicija za pregovarački proces.

Zenović je poručio da će kao glavni pregovarač, sa kolegama iz MEP-a, raditi na cilju koji su definisali građani Crne Gore, a to je da država u što kraćem roku bude prva sljedeća članica EU.

On je kazao da je pred MEP-om izazovan period, a da kao svoj najvažniji zadatak vidi osnaživanje pregovaračke strukture i ubrzvanje pregovaračkog procesa.

“Važno je da uspostavimo harmoniju između političkog i ekspertsko-tehničkog segmenta koji postoji u okviru pregovaračkog procesa, uz poseban akcenat na klaster broj jedan i privremena mjerila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24”, poručio je Zenović.

Prema njegovim riječima, važno je da put se evropskih integracija utemelji kao širi društveni dijalog u kojem učestvuju građani, akademska zajednica, civilni sektor, političke institucije, a sve sa ciljem da Crne Gore bude prva naredna država članica velike evropske porodice.

Zenović je predavač i istraživač političkih nauka na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica u Podgorici.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a magistrirao međunarodno pravo i ljudska prava na Pravnom fakultetu u Rigi.

„Nakon završenih doktorskih studija u oblasti političke teorije i evropskih studija na LUISS-u u Italiji i Univerzitetu u Ženevi, bio je stipendista na postdoktorskom programu New Europe College-u Bukureštu“, kaže se u saopštenju.

Zenović je dobio prestižnu stipendiju Fulbrajt za 2020/2021 za istraživački projekat u oblasti feminističke političke teorije na Novoj školi za društvena istraživanja u Njujorku.

On je autor dvije knjige u oblasti političke teorije, jedne koja se bavi Crnom Gorom i druga koja je posvećena Evropskoj uniji.

Autor je i više od 30 akademskih radova u domaćim i međunarodnim časopisima o građanstvu, konstitucionalizmu, evropskim studijama, identitetu, rodnim studijama i drugim oblastima normativne političke teorije.

Zenović je angažovan i na Fakultetu pravnih nauka i Fakultetu za kulturu i turizam – studijski program Međunarodne studije za hotelijerstvo i menadžment – Vatel.

Član je i nekoliko radnih i ekspertskih grupa za izradu zakona (Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti) i strateških dokumenata na državnom i lokalom nivou (Nacionalni program razvoja kulture, Program razvoja kulture Opštine Budva)“, rekli su iz MEP.

Zenović je član i Odbora za sociologiju i politikologiju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Pored maternjeg, Zenović govori engleski, italijanski i španski jezik, služi se francuskim, a ima osnovno poznavanje ruskog i njemačkog jezika.

