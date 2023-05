Žena na čelu samo jedne od 15 izbornih lista

Podgorica, (MINA) – Najveći broj izbornih lista za predstojeće parlamentarne izbore ispunjava samo minimalne uslove u pogledu primjene kvota za manje zastupljeni pol, dok samo jednu predvodi žena, saopšteno je iz Centra za ženska prava (CŽP) i Spektre.

Iz tih nevladinih organizacija (NVO) rekli su da su obavili analizu zbirne izborne liste za parlamentarne izbore.

“Podaci pokazuju da najveći broj izbornih lista ispunjava samo minimalne uslove u pogledu primjene kvota za manje zastupljeni pol, dok samo jednu listu predvodi žena”, kaže se u saopštenju.

Iz CŽP i Spektre naveli su da je prethodno Državna izborna komisija vratila na doradu tri izborne liste, radi otklanjanja nedostataka koji se tiču nepoštovanja kvota za manje zastupljeni pol.

Iz tih NVO kazali su da je primijećena tendencija rasta procenta žena na listama manjinskih partija, ali na niže rangiranim pozicijama i sa veoma niskom vjerovatnoćom da će dobiti poslanički mandat.

“Podsjećamo da su naša ranija istraživanja pokazala da veći procenat žena na izbornim listama ne rezultira većim procentom žena u parlamentu, već da taj procenat zavisi od pozicija žena na izbornim listama”, rekli su iz CŽP i Spektre.

Kako su naveli, što je više žena na prvim i drugim pozicijama, to je veća vjerovatnoća da će biti izabrane.

“Što su niže rangirane, to je manja vjerovatnoća da će dobiti mandate, posebno kada je riječ o malim partijama koje ne mogu računati na više od tri mandata”, kaže se u saopštenju.

Iz CŽP i Spektre rekli su da od 15 proglašenih lista, njih 14 predvode muškarci i da se na njima žene nalaze tek na trećem ili četvrtom mjestu.

“Samo jednu listu predstavlja žena i ta lista bilježi najveći procenat žena, čak 59 odsto, u odnosu na 41 odsto kandidata, a slijede je liste manjinskih partija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da izborne liste za koje istraživanja Centra za demokratiju i ljudska prava i kompanije “Redfield & Wilton Strategies” pokazuju da će dobiti najveći broj mandata, rangiraju žene na nižim mjestima u svakoj rednoj grupi od četiri kandidata, odnosno primjenjuju samo zakonski minimum kada su u pitanju kvote.

Iz CŽP i Spektre kazali su da takva ustaljena praksa rezultira manjim brojem žena u poslaničkim klupama i, posljedično, na mjestima odlučivanja.

Oni su rekli da su tako na parlamentarnim izborima 2020. godine žene osvojile svega 18 od 81 raspoloživog mandata, odnosno 22,22 odsto.

“Očigledno je da bi bez postojanja kvota za manje zastupljeni pol procenat žena na partijskim listama bio još niži, pa ukazujemo na obavezu osnaživanja partijskih i zakonskih mehanizama za veće političko učešće žena”, kaže se u saopštenju.

Iz CŽP i Spektre poručili su da naročito treba povesti računa o zastupljenosti žena iz marginalizovanih grupa, uključujući Romkinje, žene sa invaliditetom, LBTQ žene, kao i druge koje zbog ekonomskog i obrazovnog porijekla nijesu privilegovane i čiji se glas nedovoljno čuje na javnoj i političkoj sceni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS