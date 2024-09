Zeković: Zajednički reagovati na islamofobiju

Podgorica, (MINA) – Samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Aleksandar Zeković pozvao je predsjednicu lokalnog parlamenta i odborničke klubove da zajednički reaguju na islamofobiju ispoljenu prema aktuelnom odborniku i kandidatu Demokratske partije socijalista za gradonačelnika Podgorice, Nerminu Abdiću.

Zeković je kazao da je pohvalno što je sa portala Borba povučen tekst pod nazivom “Koncert za Nermina: islamizacija Podgorice”, ali da je ta objava uznemirila javnost.

“To je bio svojevrsni atentat na slobodno i građansko društvo i u ravnopravnost do koje svi držimo”, ocijenio je Zeković.

On je kazao da je posebno zabrinjavajuća proizvodnja netrpeljivosti u toku predizbornih aktivnosti.

“To nosi poruku da kandidati i građani drugačije nacioinalnosti i vjeroispovijesti od onih koje se percipiraju kao dominantne, nemaju šansu, niti demokratsko pravo da biraju i budi birani”, naveo je Zeković.

Kako je dodao, gotovo sve partije, bez obzira da li su desno, centar ili lijevo, retorički zastupaju pristup da je Podgorica grad ljudskih prava koji pripada svima.

Zato, prema riječima Zekovića, svaki nastup, naročito medijski, koji zastupa i promoviše rasizam, netrpeljivost, drugorazrednost i manju važnost bilo koje društvene grupe, zaslužuje odlučnu reakciju gradske skupštine i svih njenih odbornika i odbornica.

“Naša je najsvetija obaveza i odgovornost da svi ustanemo u zaštitu jednakosti i odbranimo druge i sebe od diskriminacije i odbacimo svaku vrstu pravoslavne i bilo koje druge vjerske supremacije”, poručio je Zeković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS