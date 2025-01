Zbog zloupotrebe droge i ulične prodaje narkotika procesuirane dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora granične policije procesuirali su dvije osobe zbog zloupotrebe droga i ulične prodaje narkotika, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Stanice granične policije I Podgorica, kontrolom kod R.B. (42), pronašli četiri pvc zamotuljka sa biljnom materijom nalik na marihuanu, težine oko šest grama.

“Daljom kriminalističkom obradom i preduzimanjem mjera i radnji u cilju identifikacije osoba koje se bave uličnom prodajom narkotika, policijski službenici su u Tuzima uhapsili E.A. (29)”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je kod njega pronađeno više pvc zamotuljaka sa biljnom materijom zelene boje nalik na marihuanu težine oko 16 grama, za koju se sumnja da je namijenjena uličnoj prodaji.

“Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, E.A. je uz krivičnu prijavu uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, naveli su iz policije.

Oni su kazali da su policijski službenici protiv R.B. podnijeli prekršajnu prijavu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

„Službenici Uprave policije nastavljaju sa sprovođenjem aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika i stavljanja u promet droga, u cilju razbijanja mreža ulične prodaje narkotika i stvaranja bezbjednog ambijenta i očuvanja zdravlja građana“, navodi se u saopštenju.

