Zbog vožnje pod dejstvom alkohola kažnjeno 35 osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, tokom održavanja festivala Lejk fest /Lake fest/ u Nikšiću, sankcionisali su 35 osoba zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

U okviru kampanje „Kad pijem ne vozim“ koju Uprava policije sprovodi sa Pivarom Trebjesa, policijski službenici su, kako se navodi, vršili preventivne aktivnosti iz svoje nadležnosti tokom prethodnog vikenda, prilikom održavanja Lejk festa.

„Kontrolisano je 420 vozača od kojih je 35 sankcionisano zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu“, kaže se u objavi policije na platformi X.

Navodi se da je uhapšeno deset osoba kod kojih je utvrđeno prisustvo alkohola u koncentraciji većoj od jedan gram po kilogramu.

„Alkohol i volan nikad ne idu zajedno“, poručili su iz policije.

