Zbog vježbe u krugu ambasade SAD sjutra zatvaraju više ulica

Podgorica, (MINA) – Više podgoričkih ulica, u dijelu grada preko Morače, sjutra prijepodne biće zatvoreno za saobraćaj zbog vježbe koja će biti organizovana u krugu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, za saobraćaj će, od devet sati i 30 minuta do 12 sati, biti zatvorena Ljubljanska ulica od raskrsnice sa Moskovskom, kao i ulica ulica Džona Džeksona.

U istom terminu za saobraćaj će biti zatvoren i Bulevar Revolucije u jednom smjeru – od raskrsnice sa ulicom Ivana Vujoševića do raskrsnice sa ulicom Džona Džeksona.

U saopštenju se navodi da se radi o pokaznoj vježbi pripadnika Uprave policije – Sektora policije posebne namjene, koja se izvodi u saradnji i koordinaciji sa instruktorima iz američke vojne specijalne jedinice.

„Napominjemo da će prilikom izvođenja vježbe biti upotrijebljena manevarska municija i vježbovne šok bombe“, kazali su iz policije.

