Zbog trovanja ugljen monoksidom hospitalizovano šest osoba u bjelopoljskoj bolnici

Podgorica, (MINA) – U Opštoj bolnici Bijelo Polje zbrinuto je šest osoba, koje su povrijeđene u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u naselju Rasadnik, kazao je direktor te zdravsvene ustanove Kenan Erović.

On je naveo da su za sada svi zbrinuti stabilnih vitalnih parametara.

Erović je Vijestima rekao da je, oko 18 sati, u Službu urgentne medicinske pomoći Opšte bolnice Bijelo Polje dovezeno šest odraslih osoba, koje su se žalile na kašalj i gušenje, koji su nastali kao posljedica intoksikacije ugljen monoksidom.

„Odmah po dolasku su hirurški zbrinuti od medicinskog osoblja i dežurnih ljekara, uključena je oksigenoterapija, dijagnostika je u toku”, kazao je Erović.

Mjesto gdje je izbio požar obišao je i predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović sa saradnicima, nakon čega je posjetio stanare zbrinute u bjelopoljskoj bolnici.

Požar je lokalizovan.

Stanovnici zgrade su evakuisani i obezbijeđen im je smještaj.

