Zbog šumske krađe u Beranama procesuirane dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Beranska policija procesuirala je N.Dž. (33) i Nj.K. (28), osumnjičene za šumsku krađu na dijelu zemljišta u državnom vlasništvu, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su osumnjičene procesuirali službenici beranskog Odjeljenja bezbjednosti (OB), u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala, u akciji „Čekić“, u okviru pojačanih aktivnosti na suzbijanju krivičnih djela protiv životne sredine i uređenja prostora, kao i borbi protiv ekološkog kriminala.

„Službenici OB Berane su nakon sprovedenih vještačenja i ostalih mjera i radnji iz svoje nadležnosti, protiv N.Dž. i Nj.K. Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podnijeli krivične prijave zbog sumnje da su izvršili krivično djelo šumska krađa u mjestu Rudeš, opština Berane, na dijelu zemljišta u državnom vlasništvu“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da N.Dž. trenutno izdržava zatvorsku kaznu od devet mjeseci, zbog krivičnih djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i šumska krađa.

Kako su rekli, Nj.K je operativno interesntna osoba i po nalogu tužioca je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 72 sata.

„Uprava policije nastavlja sa intenzivnim aktivnostima u borbi protiv ekološkog kriminala, kao i na sprečavanju bespravne sječe šuma, pronalasku i procesuiranju izvršilaca krivičnih djela, a u cilju očuvanja prirodnih resursa Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS