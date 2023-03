Zbog stvaranja kriminalne organizacije uhapšen policijski službenik

Podgorica, (MINA) – Specijalno policijsko odjeljenje (SPO), po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo je policijskog službenika Kriminalističko-obavještajne analitike bjelopoljske policije D.K., zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Iz SDT-a saopšteno je da su uhapšeni i M.G. i D.P.

Državni tužilac Vukas Radonjić naveo je da je SPO pretreslo stanove i druge prostorije koje koriste osumnjičeni, oduzevši veću količinu novca i vrijedne pokretne stvari za koje se sumnja da su pribavljene kriminalnom djelatnošću.

“U istom predmetu, zbog istog krivičnog djela, ranije su uhapšeni M.Š. i V.J, protiv kojih je određeno sprovođenje istrage i koji su u pritvoru”, kaže se na sajtu SDT-a.

Kako se dodaje, uhapšeni će biti sprovedeni specijalnoj tužiteljki radi saslušanja u svojstvu osumnjičenih, u zakonskom roku.

Radonjić je kazao da će SDT o daljim radnjama i stanju postupka blagovremeno obavještavati javnost.

“Posebno ističem da su državni organi, mediji, udruženja građana, javne ličnosti i druge osobe dužni da se pridržavaju pretpostavke nevinosti i da svojim javnim izjavama o postupku koji je u toku ne vrijeđaju druga pravila postupka i prava osoba protiv kojih se postupak vodi”, rekao je Radonjić.

