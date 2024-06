Završena ovogodišnja Ljetnja škola za mlade diplomate

Podgorica, (MINA) – Ljetnja škola za mlade diplomate “Gavro Vuković”, 17. po redu, završena je danas svečanom ceremonijom u Vili Gorica.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, u Ljetnjoj školi je učestvovalo 55 mladih diplomata, iz 46 država.

Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović istakao je da mu je drago što se taj program svake godine razvija i raste.

“I što se možemo pohvaliti da smo, do sada, imali 800 učesnika sa svih kontinenata i iz 88 zemalja, kao i oko 300 eminentnih predavača“, kazao je Ivanović.

On je rekao da je uvjeren da će prijateljstva uspostavljena na ljetnjoj školi prevazići izgradnju profesionalne mreže mladih diplomata i budućih lidera.

„Upoznajući jedni druge jačamo međusobno razumijevanje, ali i zajedničku viziju za bolji, sigurniji i mirniji svijet. Koliko god da smo geografski udaljeni, veoma smo slični, povezani, dijelimo vrijednosti”, kazao je Ivanović.

Kako je dodao, suština tog programa je u dijeljenju perspektiva i mišljenja, kao i identifikovanju zajedničkih ciljeva.

U saopštenju se navodi da je centralna tema ovogodišnje Ljetnje škole bila „Budućnost diplomatije: prevazilaženje izazova i očuvanje mira“, kao i da je održana od 24. juna do danas u Beranama, Kolašinu, Cetinju i Podgorici.

“Tokom petodnevnog programa, 55 mladih diplomata imalo je priliku da kroz brojne panel diskusije, predavanja i radionice razmjenjuje mišljenja i iskustva sa najeminentnijim stručnjacima, teoretičarima i praktičarima međunarodnih odnosa, uključujući univerzitetske profesore, političare, diplomate, analitičare”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Ljetnja škola „Gavro Vuković“ postala je prepoznatljivi globalni forum koji okuplja mlade diplomate iz cijelog svijeta i jedan je od vodećih programa te vrste u regionu Zapadnog Balkana, posvećen mladim diplomatama, budućim liderima i donosiocima odluka.

Pored tradicionalnog partnera Ministarstva vanjskih poslova na tom projektu, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), ove godine je organizaciju podržala i Unija za Mediteran, a ceremoniji zatvaranja prisustvovali su i predstavnici diplomatskog kora u Crnoj Gori.

