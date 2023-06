Zatvoreno biračko mjesto u Tuzima

Podgorica, (MINA) – U Tuzima je zatvoreno jedno biračko mjesto, nakon što ga je član biračkog odbora napustio sa glasačkim listićima namijenjenim za glasanje putem pisma i nakon reakcije policije, saopšteno je iz Centra za monitoring i istraživanje (CEMI).

Iz CEMI-ja su na Tviteru /Twitter/ rekli da je zatvoreno biračko mjesto 21.

Prema posljednjim podacima Centra za demokratsku tranziciju, na vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori do 15 sati glasalo je 35,1 odsto birača.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS