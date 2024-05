Poznati dobitnici nagrada Top Business Montenegro 2024

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nagrada Top Business Montenegro (TBM) 2024 u kategoriji velikih kompanija biće dodijeljena Elektroprivredi (EPCG), dok će priznanje za najvećeg poslodavca pripasti kompaniji Voli Trade.

„U sklopu TBM 2024, na osnovu podataka iz uredno dostavljenih ispravnih finansijskih izvještaja za prošlu godinu, obavljeno je rangiranje na osnovu kojeg su prepoznata najuspješnija crnogorska preduzeća, koja su ispunila zahtjevne kriterijume kvaliteta“, navedeno je u saopštenju.

Iz TBM je objašnjeno da se dodjeljuje 21 priznanje na osnovu ostvarenih poslovnih prihoda, četiri po osnovu veličine preduzeća, 15 za ključne djelatnosti crnogorske privrede i po jedno za najvećeg poslodavca i najbolje novoosnovano preduzeće.

Priznanje je u kategoriji velikih kompanija dobila EPCG, dok se među srednjima istaklo peduzeće Plus iz Podgorice. U kategoriji malih preduzeća priznanje je pripalo Flystar Flight Support iz Podgorice, a mikro firmi Biblio Globus iz Budve.

U sektoru trgovine prvonagrađena je kompanija Voli Trade, u hotelijerstvu Portonovi Hospitality Management Company, kod restorana i kafića Panevivo iz Podgorice, a u kategoriji upravljanje nekretninama Azmont Investments Herceg Novi.

Kada je riječ o agencijama za nekretnine nagrađena je budvanska CMM, kod revizije i računovodstva Ernst & Young Montenegro, u sektoru građevinarstva podgorički Bemax, kategoriji hrana i piće Mesopromet iz Bijelog Polja, a kod ostale proizvodnje i prerade Gradir Montenegro iz Pljevalja.

U sektoru telekomunikacija priznanje je dodijeljeno kompaniji M:tel, trgovine IT opremom Comtrade Distribution iz Podgorice, a IT usluga Epam Systems Montenegro. U kategoriji nafte i derivata nagrađen je Jugopetrol, farmacije Glosarij iz Podgorice, a medicinskih usluga Poliklinika Hipokrat.

Priznanje za najvećeg poslodavca dobilo je Voli Trade, a za novoosnovanu kompaniju Noblewood Adriatic iz Nikšića.

Svečanost povodom dodjele TBM 2024 nagrada biće organizovana početkom juna.

Top Business Montenegro je inicijativa koju je pokrenula agencija za kreativne komunikacije BI Communication, uz podršku prvog crnogorskog provajdera poslovnih informacija BI Consultinga, u saradnji sa Privrednom komorom (PKCG) i pod pokroviteljstvom Crnogorske komercijalne banke.

Rangiranja će biti objavljena u specijalnom godišnjem izdanju poslovnog časopisa Top Business Montenegro, čije ovogodišnje izdanje uskoro izlazi.

