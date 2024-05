Intenziviraće saradnju sa lokalnim samoupravama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će intenzivirati saradnju sa lokalnim samoupravama na izradi njihovih strateških planova razvoja, kako bi realno prikazali razvojne potencijale, ali i probleme koje bi trebalo prevazići u opštinama, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za investicioni i regionalni razvoj u Ministarstvu, Milena Strugar, kazala je da je definitivno potrebno jačanje saradnje sa lokalnim samoupravama po pitanju strateških planova razvoja lokalnih samouprava.

“U posljednjih par godina čini mi se da to nije bilo u fokusu ovog resora, ali ova Vlada je definitivno politiku regionalnog razvoja prepoznala kao važnu. Tako da ćemo mi intenzivirati saradnju sa lokalnim samoupravama. Pored jačanja naših kapaciteta u Ministarstvu, u ovoj godini je obnovljena i eksterna podrška u izradi strateških planova razvoja, tako da vjerujem da u ovoj kombinaciji imamo mogućnost da adekvatno podržimo lokalne samouprave i time istovremeno ojačamo i njihove kapacitete za samostalno strateško planiranje u narednom periodu”, rekla je Strugar agenciji Mina-business.

Ona je podsjetila da je Partnerski savjet za regionalni razvoj tijelo koje je Vlada prepoznala kao jako značajno i ono će u ovoj godini funkcionisati u proširenom i unaprijeđenom sastavu, u smislu da će članovi tog tijela biti na ministarskom nivou.

“Takođe, prvi put ćemo imati predstavnike svih lokalnih samouprava, odnosno sve gradonačelnike i predsjednike lokalnih samouprava. U tom smislu ćemo definitivno jačati saradnju, jer interakcija lokalnih samouprava sa nacionalnim resorima sigurno može da da dobar rezultat, s obzirom na to da nam je cilj u kontekstu politike regionalnog razvoja zajednički, a to je da unaprijedimo socio-ekonomski razvoj svih lokalnih samouprava, posebno onih koje su manje razvijene”, saopštila je Strugar.

Ona je, govoreći o trenutnom stanju u opštinama kada je riječ o strateškim planovima razvoja, kazala da trenutno u 15 lokalnih samouprava postoje važeći planovi.

“U slučaju šest lokalnih samouprava strateški planovi su u različitim fazama izrade i to su uglavnom lokalne samouprave koje imaju našu eksternu odnosno konsultantsku podršku. Naravno, sam proces pratimo i mi. Dok četiri lokalne samouprave već duži period nemaju strateški plan”, precizirala je Strugar.

Ona je navela da je negdje praksa već drugog ili trećeg ciklusa izrade plana pokazala da su tu iskustva različita.

“Neke lokalne samouprave ne posmatraju ovo samo kao zakonsku obavezu, već zaista prepoznaju benefite dobrog planiranja i strateški plan kao svoj krovni dokument razvoja u određenom periodu koji je definisan zakonom do sedam godina”, kazala je Strugar.

Ona je objasnila da su lokalni strateški planovi razvoja, uz Zakon o regionalnom razvoju i Strategiju regionalnog razvoja Crne Gore, ključni dokumenti politike regionalnog razvoja.

“Uspostavljajući u posljednjoj deceniji koncept politike regionalnog razvoja gdje lokalnim samoupravama dajemo značaj, odnosno koncept po kojem nacionalne politike kreiramo na bazi inputa lokalnih samouprava, jasno je da lokalnim samoupravama šaljemo poruku da su njihovi strateški planovi razvoja zaista važni, kako za samu lokalnu zajednicu, tako i za nacionalne resore”, rekla je Strugar.

Na pitanje šta uspješna primjena strateških planova razvoja lokalnih samouprava znači, Strugar je odgovorila da to ukazuje da su lokalne samouprave u startu odradile dobar posao, odnosno da su uspješno planirale.

“Mi negdje upravo kroz našu komunikaciju sa lokalnim samoupravama sugerišemo da strateški planovi razvoja treba da budu realni i da kroz njih lokalne samouprave na pravi način prepoznaju kako svoje razvojne potencijale, tako i one faktore koji ograničavaju razvoj, kako bi se u vremenskom okviru plana resursi usmjerili na pravi način”, objasnila je Strugar.

Tako da lokalne samouprave, kako je dodala, u samom startu kroz izradu dobrih planova stvaraju dobru osnovu da se oni i realizuju.

“Mi insistiramo na jednom participativnom pristupu u izradi strateških planova, što znači da želimo da se u izradu plana uključe sve interesne grupe, kako i propisuje metodologija koju smo donijeli. Vjerujem da kada lokalne samouprave pošalju izvještaj sa visokim stepenom realizacije plana istovremeno šalju jednu lijepu i pozitivnu poruku interesnim grupama o rezultatima koje lokalna samouprava radi”, kazala je Strugar.

Ona je ocijenila da se na taj način i stiče povjerenje od svih interesnih grupa.

“U krajnjem, i sami građani negdje onda imaju veće povjerenje u lokalnu upravu”, dodala je Strugar.

Ona je na pitanje kako država može pomoći u boljoj primjeni strateških planova razvoja u lokalnim samoupravama, odgovorila da je već pomenula Partnerski savjet za regionalni razvoj koji smatraju zaista dobrim mehanizmom da lokalne samouprave iznesu svoje probleme u razvoju.

“To bi bilo dobro mjesto da onda i resori, shodno svojim nadležnostima, reaguju i preuzimaju probleme i na određeni način da ih rješavaju. Tako da lokalne samouprave s jedne strane treba da budu agilnije u identifikovanju problema, a s druge strane i nacionalni resori možda da povećuju nivo sluha za lokalne samouprave da im pomognu u rješavanju”, kazala je Strugar.

Ona je navela da ima više faktora koji utiču na uspješnu primjenu plana, ali da su definitivno i finansije često jedan od ključnih problema u lokalnim samoupravama.

“Mislim da u ograničenom planskom periodu lokalne samouprave moraju definisati prioritete nad prioritetima, koji su realni i ostvarivi u tom periodu, tako se stvara fokus i mislim da se onda može konkretnije razmatrati i podrška od države u finansijskom smislu”, zaključila je Strugar.

