Zatvaranje svih poglavlja može biti realizovano 2026. godine

Podgorica, (MINA) – Zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja može biti realizovano 2026. godine, ocijenjeno je u razgovoru delegacija crnogorske Vlade i Evropske komisije (EK).

Iz kabineta premijera Milojka Spajića saopšteno je da su u Budvi danas nastavljeni razgovori delegacija Vlade i EK o narednim koracima u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU).

“Tom prilikom je ocijenjeno da je agenda Crne Gore ambiciozna, ali realna, kao i da zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja može biti realizovano 2026. godine”, navodi se u saopštenju.

Jedan od mehanizama za dostizanje evropskih standarda u tom smislu, predstavlja i Reformska agenda za čiju realizaciju, kako su ocijenili predstavnici Evropske komisije, nema nikakvih prepreka.

Generalni direktor za susjedstvo i pregovore o proširenju, Hert Jan Kopman, rekao je da je sada fokus na ispunjavanju zacrtanih ciljeva.

„Želimo da vidimo vaš uspjeh u realizaciji Reformske agende i tu smo da vas podržimo”, poručio je Kopman.

On je kazao da pregovori imaju transformativnu komponentu i da kredibilitet samog pregovaračkog procesa zavisi od isporučenih rezultata.

Kopman je istakao da je dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) kapitalno dostignuće Vlade, koje je postavilo dobre temelje za efikasnu realizaciju integracione agende.

Spajić je kazao da je članstvo u EU nacionalni prioritet.

Iz njegovog kabineta su naveli da se on osvrnuo na aktuelne političke prilike koje, kako je istakao, garantuju stabilnost i efikasno sprovođenje preuzetih obaveza.

“Posvećeni smo obavezama iz evropske agende i na tom putu ne očekujemo usluge i ustupke, jer smatramo da možemo doprinijeti Uniji i biti most za ostale zemlje kandidate” poručio je Spajić.

Na sastanku je, kako je saopšteno, dogovorena dinamika dalje saradnje i razmjene informacija u cilju efikasnijeg ispunjavanja preuzetih obaveza.

Sastancima su prisustvovali potpredsjednik Vlade Filip Ivanović, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i ministar pravde Bojan Božović.

