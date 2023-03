Zatražili izručenje tri državljanina Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde Crne Gore zatražilo je od Ministarstva pravde Turske izručenje crnogorskih državljana Radoja Živkovića, Milana Vujotića i Zdravka Perunovića, radi vođenja više krivičnih postupaka pred Višim sudom u Podgorici i Specijalnim državnim tužilaštvom.

Iz Ministarstva pravde saopštili su da se Živković i Vujotić potražuju radi krivičnog gonjenja, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, otmica i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

Kako su naveli iz tog resora, Crna Gora Živkovića potražuje i zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

“Izručenje Perunovića zatraženo je, takođe, radi krivičnog gonjenja, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva pravde rekli su da ih je tursko pravosuđe obavijestilo da se Živković, Vujotić i Perunović u Turskoj ne nalaze u ekstradicionom pritvoru po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica, već im je pritvor određen zbog izvršenja krivičnog djela u toj državi.

„U skladu sa ustaljenom praksom u ovakvim slučajevima, realno je očekivati da će ekstradicija tih osoba u Crnu Goru biti moguća tek nakon pravosnažnog okončanja krivičnog postupka koji se protiv njih vodi u Turskoj, ili nakon što budu izdržane eventualno izrečene kazne zatvora“, navodi se u saopštenju.

