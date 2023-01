Zaracin: Crna Gora ozbiljno rizikuje EU perspektivu

Podgorica, (MINA) – Politička i ustavna kriza u Crnoj Gori predstavlja ozbiljnu prijetnju za priključenje države Evropskoj uniji (EU), poručio je izaslanik Njemačke za Zapadni Balkan Manuel Zaracin i pozvao sve političke aktere da izaberu sudije Ustavnog suda i ostave po strani dnevnopolitičke interese.

On je Televiziji Crne Gora kazao da je Crna Gora u vrlo ozbiljnoj političkoj i ustavnoj krizi, ali da je dobar signal što svi politički akteri to priznaju.

Zaracin smatra da je to odlična polazna tačka za prevazilaženje problema.

„Sada je veoma važno izabrati sudije Ustavnog suda i naći izlaz iz krize. Vidjeli smo da su procedure pokrenute, što je dobar znak, ali je i jasno da treba više efikasnosti”, saopštio je Zaracin.

Kako je kazao, bez funkcionalnog Ustavnog suda pravosuđe Crne Gore ostaje paralizovano i vladavina prava duboko oslabljena.

Zaracin je rekao da Evropa čeka političke aktere da ispune svoje obaveze, i da je ona tu, ne da nameće, već da pomogne da se nađe izlaz.

On je kazao da je ovo vrlo opasna situacija i da se rizikuje mnogo.

“Ponoviću ono što je nedavno rekla slovenačka ministarka vanjskih poslova – evropski put zemlje sada je na raskršću i svi moraju da pokažu ne samo da žele da budu na evropskom putu, već i da budu u stanju da partijske interese ostave po strani kako bi mi mogli ponovo da budemo optimisti kada je riječ o Crnoj Gori“, naveo je Zaracin.

On je pozvao sve parlamentarne stranke da demonstriraju političku zrelost i dogovore se najkasnije do početka februara.

Zarecin je kazao da je, ako ni do tada ne nađu zajednički jezik, ulog ogroman.

“Mi znamo da je Crna Gora sigurna u svoju evropsku perspektivu i Njemačka je želi u EU. Sada ozbiljno rizikujete. Pokušajte to da riješite”, poručio je Zaracin.

