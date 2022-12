Zaplijenjeno više od tone rezanog duvana u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Službenici ulcinjske policije zaplijenili su 1,1 tonu rezanog duvana i uhapsili jednu osobu zbog sumnje da je izvršila krivično djelo nedozvoljena trgovina.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, to krivično djelo se na teret stavlja E.F. (48) iz Danilovgrada, koji je stalno nastanjen u Tuzima.

„Kod njega je, kontrolom u naselju Vladimirske Krute u Ulcinju, pronađeno 71 pakovanje rezanog duvana težine tonu i 139 kilograma, tržišne vrijednosti oko deset hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je E.F. uhapšen i u zakonskom roku uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.

