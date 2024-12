Zaplijenjeno 300 kilograma rezanog duvana, uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Crnogorska granična policija uhapsila je dvije osobe kod kojih je zaplijenila 300 kilograma rezanog duvana, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Sektora granične policije – Stanice granične policije I Podgorica su preduzeli niz aktivnosti u cilju otkrivanja nezakonitosti u rejonu Skadarskog jezera i procesuiranja odgovornih osoba.

“I tom prilikom zaplijenili su 300 kilograma rezanog duvana i uhapsili dvije osobe”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u petak oko 19 sati, u rejonu sela Podhum, službenici granične policije zaustavili su radi kontrole traktor kojim je upravljao I.D. (27) iz Tuzi, a sa kojim se kao saputnik nalazio i L.J. (19) iz tog grada.

“Tom prilikom policijski službenici su u priključnoj korpi vozila pronašli 20 većih pvc pakovanja rezanog duvana ukupne težine oko 300 kilograma”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da se sumnja da su I.D. i L.J. duvan preuzeli od treće, za sada nepoznate osobe na pristanu Skadarskog jezera, odakle su tu materiju planirali da prevezu i preprodaju na sivom tržištu.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem su nalogu I.D. i L.J. uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena trgovina”, kazali su iz policije.

