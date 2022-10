Zakonsko rješenje za povećanje zarada vatrogascima do kraja godine

Podgorica, (MINA) – Zarade vatrogasaca biće povećane kroz zakonsko rješenje koje će biti utvrđeno do 31. decembra, najavio je premijer Dritan Abazović.

Pripadnici službi zaštite i spašavanja iz svih crnogorskih opština okupili su se danas ispred zgrade Vlade, tražeći povećanje zarada i bolje uslove rada.

Abazović je, obraćajući se vatrogascima, kazao da je povod njihovog okupljanja potpuno opravdan i da mu je žao što se neke stvari nijesu ranije riješile.

Prema njegovim riječima, prije svega treba mijenjati zakonska rješenja, kako bi potvrdili status vatrogasaca i omogućili veći profesionalizam.

“Takođe, do 31. decembra biće promijenjeno zakonsko rješenje i samim tim će se koeficijent vaše zarade povećati”, kazao je Abazović, dodajući da će to biti predloženo zajedno sa budžetom za narednu godinu.

On je istakao da je status vatrogasaca neprimjeren i da oni moraju biti nagrađeni tako što će ih prepoznati posebna kategorija unutar zakona.

“Napravljen je i spisak svih vatrogasaca koji su učestvovali u gašenju požara, i spisak za naknade je proslijeđen Ministarstvu finansija”, rekao je Abazović.

Kako je kazao, status vatrogasaca i spasilaca mora rješavati što prije.

“Kao što vi žrtvujete život da bi zaštitili građane i mi imamo obavezu da zaštitimo vas” saopštio je Abazović.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da moraju pristupiti izmjeni nekih zakonskih rješenja, kako Zakona o javnim zaradama tako i zakona na lokalnom nivou, da bi se riješilo pitanje vatrogasaca.

“Do sada, u ovom obimu, nijesmo mogli da vam pomognemo kad su vaše zarade bile u pitanju”, kazao je Adžić.

On je kazao da su u razgovoru sa predstavnicima vatrogasaca došli do različitih zakonskih modela, kao i da su dogovorili formiranje radne grupe, kako bi došli do potrebnih zakonskih rješenja.

“Ići ćemo ka formiranju radne grupe i doći do modela koji je najefektniji za funkcionisanje svih Službi zaštite i spašavanja” naveo je Adžić.

Predsjednik Strukovnog sindikata vatrogasaca Goran Tripković rekao je da će se vatrogasci priključiti radnoj grupi i dati pun doprinos da sistem stane na noge, na dobrobit građana.

Upitan kada očekuje da zakonska rješenja budu gotova, on je rekao da se ona ne donose za dan.

“Trebaće vremena, ali na koncu tog vremena siguran sam da ćemo imati bolji i operativniji sistem. Mislim da ćemo vas relaksirati od naših problema koji se ciklično ponavljaju iz godine u godinu”, rekao je Tripković.

Prema njegovim riječima, oni su sa predstavnicima Ministarstva finansija dogovorili da se uđe u izmjene i dopune zakona o zaradama, gdje će vatrogasci biti prepoznati posebnim koeficijentom.

“To je sve stvar dogovora, kasnije ćemo dogovoriti koeficijent”, dodao je Tripković.

