Zakonom po američkom modelu prvo bi bilo zabranjeno djelovanje ZBCG

Podgorica, (MINA) – Donošenjem zakona o stranim agentima po američkom modelu prvo bi bilo zabranjeno djelovanje koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), jer su predstavnici druge države i rade za strane maligne interese, kazali su iz Evropskog saveza.

Iz ZBCG saopštili su danas da će predlog zakona o agentima stranog uticaja biti zasnovan na američkom modelu i da njime neće biti zabranjeno djelovanje bilo koje nevladine organizacije.

“Ukoliko Crna Gora donese zakon o stranim agentima po američkom modelu, kako jutros pojašnjavaju iz ZBCG, upravo prvi kojima bi bilo zabranjeno djelovanje u našoj državi bi bili kolege iz te koalicije”, naveli su iz Evropskog saveza.

Prema njihovim riječima, u koaliciji ZBCG su klasični predstavnici tuđe države u Crnoj Gori.

“I rade za strane maligne proputinove interese, a ne za interese svoje zemlje”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS