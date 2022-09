Zakonodavni odbor o skraćenju mandata Skupštini

Podgorica, (MINA) – Zakonodavni odbor trebalo bi danas da raspravlja o predlogu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića za skraćenje mandata Skupštini.

Odbor je trebalo da se o tome izjasni u srijedu, ali je sjednica odgođena jer Đukanović nije prisustvovao.

Đukanović je u obrazloženju naveo da se nijesu stekli uslovi da mandat za sastav Vlade povjeri lideru Demosa Miodragu Lekiću.

Kako je rekao, konsultativni proces je jasno pokazao da nema osnova da se u Ustavom predviđenom roku predloži mandatar koji bi obezbijedio podršku u Skupštini za sastav 44. Vlade Crne Gore.

“Skraćenje mandata Skupštini najoptimalnije rješenje u datoj političkoj situaciji, i da je u najboljem interesu svih građana Crne Gore, jer se time otvara mogućnost za organizovanje prijevremenih parlamentarnih izbora u sto kraćem roku”, smatra Đukanović.

To će, kako je ocijenio, omoguciti izbor Vlade koja će djelovati u punom kapacitetu.

Đukanović je naglasio da regionalni globalni kontekst i političko – bezbjednosni izazovi, ekonomski i finansijski problemi Crne Gore, posebno u energetskom sektoru, zdravstvu i drugim oblastima, zahtijevaju kompetentnu, odgovornu i efikasnu Vladu.

“Vjerujem da se do takve Vlade moze doći jedino odiukom građana na izborima”, ocijenio je Đukanović.

Crnogorski parlament će sjutra, na vanrednoj sjednici, raspravljati o predlogu Đukanovića za skraćenje mandata parlamentu.

