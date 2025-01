Zakon o zaradama prioritet za unapređenje pravosuđa

Podgorica, (MINA) – Hitno donošenje zakona o zaradama nosilaca pravosudnih funkcija, u dijelu koji se odnosi na vršenje pravosudne i ustavno – sudske funkcije, ključni je korak za unapređenje pravosudnog sistema u Crnoj Gori, smatraju predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić i ministar pravde Bojan Božović.

Iz Vrhovnog suda je saopšteno da je na sastanku Pavličić i Božovića naglašena potreba što bržeg završetka procedure izrade nacrta tog zakona, kao i da je odlučeno da se sastanci radne grupe održavaju svakog sedmice dok nacrt ne bude finalizovan.

Taj zakon će, kako su istakli, obezbijediti stabilnost u primanjima pravosudnih funkcija, što je preduslov za efikasnije i pravednije pravosuđe.

U saopštenju se navodi da su izmjene procesnog zakonodavstva označene kao ključne za modernizaciju sudskih postupaka, posebno u slučajevima organizovanog kriminala, ali i u problematici racionalizacije pravosudne mreže.

„Pavličić je informisala Božovića o mjerama preduzetim za efikasnije rješavanje zaostalih predmeta i poboljšanje funkcionisanja pravosuđa“, kaže se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su rekli da je dogovoreno da Pavličić i Božović naredne sedmice započnu posjete sudovima širom Crne Gore, kako bi se dodatno osnažila saradnja i implementacija prioritetnih zakonskih rješenja.

