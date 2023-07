Zakazivanjem sjednice za 27. jul prekršen Poslovnik Skupštine

Podgorica, (MINA) – Zakazivanjem konstitutivne sjednice parlamenta za 27. jul prekršen je Poslovnik Skupštine, saopštili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Kako su naveli iz te nevladine organizacije, član 5 Poslovnika Skupštine propisuje da se da se saziv na prvu sjednicu poslanicima dostavlja dan nakon podnošenja izvještaja Državne izborne komisije (DIK) o sprovedenim izborima, a sjednica održava u roku od pet dana od dostavljanja saziva.

Iz CGO su na Tviteru /Twitter/ podsjetili da je DIK konačne rezultate proglasila u petak, a izvještaj podnijela u utorak.

„Ostaje da se nadamo da je ovo kraj nezakonitih radnji Skupštine kojih smo se nagledali u ovom sazivu, i da će nova Skupština raditi bolje, pametnije i u skladu sa Ustavom i zakonima“, naveli su iz CDT-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS