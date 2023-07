Zajedničkim pismom garantovati ubrzanu dinamiku EU puta

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Jakov Milatović kazao je da će odmah po izboru predsjednika Skupštine i Vlade predložiti da na sve važne evropske adrese pošalju zajedničko pismo u kojem će predstaviti i garantovati ubrzanu dinamiku evropskog puta Crne Gore.

“EU je nadstranački cilj, i na nama je da ga ostvarimo”, napisao je Milatović na Tviteru /Twitter/.

