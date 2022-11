Zajednička saradnja ključna za prosperitet regije Južnog Jadrana

Podgorica, (MINA) – Države u regiji Južnog Jadrana dijele zajedničke potencijale i izazove, zbog čega je bliska saradnja od ključne važnosti za prosperitet tog područja, poručeno je na info danu o Prvom pozivu u okviru programa Interreg IPA Južni Jadran.

Ministarstvo evropskih poslova (MEP) organizovalo je danas u Podgorici info dan o Prvom pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru novog Interreg IPA programa Južni Jadran, kojim se promoviše prekogranična saradnja između Italije, Albanije i Crne Gore.

Kako je saopšteno iz MEP, info dan, koji je organizovan u saradnji sa Zajedničkim sekretarijatom i Upravljačkim tijelom Programa, privukao je veliki broj institucija i organizacija iz cijele Crne Gore, koje su zainteresovane za dobijanje podrške za realizaciju projekata u saradnji sa partnerima iz italijanskih regija Pulja i Molize i Albanije.

Vršilac dužnosti direktora Direktorata za evropske poslove u Ministarstvu evropskih poslova Bojan Vujović kazao je da države u regiji Južnog Jadrana dijele zajedničke potencijale i zajedničke izazove, zbog čega je bliska saradnja od ključne važnosti za prosperitet tog područja.

On je rekao da je saradnja u području Južnog Jadrana značajno unaprijeđena kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore 2014-2020, koji se sada bliži kraju.

Kako je naveo Vujović, tim programom podržani su brojni projekti iz oblasti konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, turizma i kulture, životne sredine i energetike, kao i održivog saobraćaja.

“Ubijeđen sam da će se ovi uspjesi nastaviti i u okviru novog programa, za koji će u programskom periodu 2021-2027. godine biti izdvojeno oko 81 milion EUR za nove projekte“, kazao je Vujović, naglašavajući da sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške Evropske unije (EU), čijim se sredstvima u najvećem dijelu finansira program.

Ministar za ekonomski razvoj italijanske regije Pulja Alesandro Deli Noći naglasio je da ta regija čvrsto vjeruje u važnost ovog programa i uopšte u saradnju sa drugom stranom Jadrana.

„Jadransko more ne treba da nas razdvaja, već da nas spaja” rekao je Noći.

Kako je rekao, to područje ima ogroman potencijal, koji još uvijek nije dovoljno iskorišćen.

“Regija Pulja će narednom programskom periodu pristupiti strateški, kako bismo zajedno sa partnerima iz Albanije i Crne Gore odgovorili na izazove u raznim oblastima, kao što su plava ekonomija, turizam, zapošljavanje, unapređenje digitalnih vještina i povezanost naših obala“, kazao je Noći.

Ambasadorka Italije u Crnoj Gori, Andreina Marsela, istakla je da se Crna Gora učešćem u programima prekogranične saradnje priprema za korišćenje strukturnih fondova, koji će joj biti na raspolaganju kada pristupi EU.

Ona je navela da projekti iz tog programa podstiču saradnju između Italije, Albanije i Crne Gore, dajući im mogućnost da donose koristi zajednicama i koordiniraju kapacitete u različitim oblastima.

“Za države poput Crne Gore i Albanije, čiji je cilj pristupanje Evropskoj uniji, vještine koje će steći kroz saradnju sa drugim državama su od izuzetnog značaja za budućnost“, kazala je Marsela.

Iz MEP-a su rekli da će prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru programa Interreg IPA Južni Jadran biti raspisan krajem novembra.

Tim pozivom će, kako su ukazali, biti podržani projekti vrijednosti do 200 hiljada EUR, koji su usmjereni na kapitalizaciju rezultata ostvarenih u prethodnom programskom periodu.

