Za zavisnike od alkohola naredne sedmice Dani otvorenih vrata

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja (DZ) Podgorica organizovaće naredne sedmice Dane otvorenih vrata u Centru za mentalno zdravlje, gdje će zavisnici od alkohola i članovi njihovih porodica, bez uputa, moći da se jave i potraže pomoć psihijatra i psihologa.

Iz podgoričkog DZ su kazali da se “Dan borbe protiv alkoholizma – 1. april”, obiljeđava pod parolom “Budi pametan, budi trijezan”.

Kako su saopštili, zainteresovani građani će u subotu od deset do 22 sata, u Big Fashion-u, moći da dobiju informacije, savjete kao i brošure od psihijatara, psihologa i medicinskih radnika na temu zavisnosti od alkohola.

“Sledeće nedjelje, biće upriličeni Dani otvorenih vrata u Centru za mentalno zdravlje Podgorica, što znači da će svi zainteresovani članovi porodice zavisnika, kao i sami zavisnici od alkohola, moći da se jave i potraže pomoć psihijatra i psihologa, bez uputa”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, cilj obilježavanja je skretanje pažnje na štetan uticaj alkohola na organizam, opasnost zavisnosti od alkohola i na uzroke koji dovode do takvih stanja.

Iz DZ Podgorica su rekli da, iako se alkoholni sindrom javlja najčešće u četrdesetim godinama kod muškaraca, danas se sve više javlja kod mlađe populacije.

Oni su saopštili da, kada se jednom uspostavi alkoholni sindrom, on obično postojano napreduje.

“Veća je vjerovatnoća da će liječenje biti uspješno u ranim stadijumima bolesti, pa je zato važno da se takva upotreba alkohola otkrije što je prije moguće, s važnom porukom da je alkoholizam bolest koja se liječi”, rekli su iz DZ Podgorica.

To, kako su pojasnili, znači da je moguće pomoći zavisnicima od alkohola i njihovim porodicima da izađu iz začaranog kruga alkoholizma.

Iz podgoričkog DZ su naveli da u liječenju uvjek treba da učestvuje porodica.

“Ako ste prepoznali problem kod sebe ili u svojoj porodici, apelujemo da se obratite za pomoć u Centru za mentalno zdravlje Podgorica”, zaključili su iz DZ Podgorica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS