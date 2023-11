Za službena putovanja u oktobru potrošeno 740 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Iz državne kase u oktobru je, za službena putovanja sa reprezentacijom centralne administracije, potrošeno 740 hiljada EUR, rekli su iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz ASP-a su kazali da je riječ o približno istoj sumi koja je tog mjeseca izdvojena i za sve socijalno ugrožene porodice, koje imaju oko 20 hiljada članova domaćinstava.

“Od ukupnog troška za službena putovanja u zemlji i inostranstvu na dnevnice „državnim putnicima“ otpada preko 230 hiljada EUR, smještaj je koštao više od 148 hiljada EUR, prevoz dodatnih 133 hiljade EUR”, naveli su iz ASP.

Oni su kazali da je ostatak prikazan na još nekoliko stavki u vezi službenih putovanja, ali bez jasne naznake na šta se tačno odnose.

Iz ASP su naveli da je u isto vrijeme za oktobar prikazan trošak od 747 hiljada EUR za socijalno ugrožene porodice, koje su korisnici takozvanog materijalnog obezbjeđenja porodice.

“Kako poslednje procjene govore da te porodice imaju oko 20 hiljada članova (što je manje nego u ranijim periodima), jasno je da ova država članu tog domaćinstva dnevno opredjeljuje za život 1,2 EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, javne evidencije o potrošnji iz državne kase pokazuju i da je u oktobru isplata za jednokratne socijalne pomoći iznosila 111 hiljada EUR.

Iz ASP su naveli da je od te sume samo 30 hiljada EUR usmjereno centrima za socijalni rad, što se može povezati sa jednokratnim pomoćima socijalno ugroženima.

“Preostalih 81 hiljada EUR može se povezati sa pomoćima zaposlenima u javnoj administraciji (liječenje, smrt u porodici i slično), pa je jasno da su, kroz bolje kolektivne ugvovore, i ovdje javni službenici i namještenici bolje zaštićeni od većine ostalih zaposlenih u zemlji”, kazali su iz ASP.

Oni su naveli da se, osim ogromnih iznosa za putovanja, u oktobru bilježe veliki rashodi za gorivo, koji su preko 900 hiljada EUR, a telefonske usluge prikazane su na oko 190 hiljada EUR.

Iz ASP su, kako su rekli, ranije saopštili da su u oktobru u javnoj administraciji zarade za redovan rad sa povezanim porezom i doprinosima dostigle 70 miliona EUR.

Prema njihovim riječima, to je za čak 18 miliona EUR više nego mjesec ranije, a ne računajući zarade za zaposlene na Univerzitetu ili Javnom servisu.

Iz ASP su naveli da bi to moglo da znači da će nova Vlada budžetom za narednu godinu biti „primorana“ da samo za bruto zarade, bez dijela povezanih javnih institucija, projektuje najmanje 840 miliona EUR.

“A sve se događa u vrijeme kada preko 73 hiljade penzionera, sa penzijom ispod 450 EUR, ima ogromna očekivanja da im penzije budu uvećane do tog iznosa”, rekli su iz ASP.

Oni su naveli da je penzionera je oko 120 hiljada a da je trošak za penzije u zemlji u oktobru prikazan na 48,5 miliona EUR.

“Dakle, za preglomaznu javnu administraciju i gomile privilegija (varijabile, dodaci na zarade, dodatni rad, službeni automobili, gorivo, telefoni, dnevnice, jednokratne pomoći, funcionerske naknade…) ima novca, a za socijalno ugrožene i penzionere nema”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ti podaci ukazuju i na potpuno pogrešnu socijalnu politiku, gdje glomazna centralna administracija “praktično rasipa novac građana na teret socijalno ugroženih, ali i ostalih ekonomsko-socijalnih i ukupnih društvenih potreba”.

Iz ASP su naveli da nijedna vlada za sada nije pokazala odlučnost da se takvo stanje promijeni.

Oni su pozvali novu Vladu da u okviru ustavnih promjena, ukoliko se obezbijedi većina za njih, iz Ustava izbriše odrednicu da je Crna Gora država socijalne pravde.

“Iz razloga da se više ne vrijeđa inteligencija građana, jer se za ovu državu teško može reći da u njoj “stanuje” socijalna pravda”, kaže se u saopštenju.

