Za finansiranje RTCG-a izdvajaće 1,34 odsto tekućeg budžeta

Podgorica, (MINA) – Za ostvarivanje osnovne djelatnosti Radio i Televizije Crne Gore (RTCG) na godišnjem nivou preusmjeravaće se 1,34 odsto tekućeg budžeta, rekao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je na društvenoj mreži X naveo da se danas, povodom Predloga izmjena Zakona o načinu finansiranja Javnog servisa, sastao sa generalnim direktorom RTCG-a Borisom Raonićem.

“Dogovorili smo da se iz Budžeta za ostvarivanje osnovne djelatnosti RTCG-a preusmjeravaju sredstava na godišnjem nivou u vrijednosti od 1,34 odsto tekućeg budžeta”, naveo je Spajić.

On je rekao da se tim izmjenama garantuje nezavisnost RTCG-a, imajući u vidu da će Javni servis i dalje imati procentualno definisan budžet.

“Finansijska predvidivost garantovaće se normom da u slučaju smanjenja tekućeg budžeta iznos sredstava na godišnjem nivou, ne može biti manji od iznosa sredstava u prethodnoj godini”, rekao je Spajić.

