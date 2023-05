Za četiri mjeseca u saobraćajnim nesrećama 27 poginulih

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnim nesrećama u Crnoj Gori je, za četiri mjeseca, poginulo 27 osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su naveli da se za četiri mjeseca ove godine dogodila 1.831 saobraćajna nezgoda, što je za 16 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

“Od tog broja najveći broj saobraćajnih nezgoda samo sa materijalnom štetom i to njih 1.276”, kazali su iz policije.

Oni su naveli da, pored preventivnih i represivnih aktivnosti, kao i pojačanih kontrola učesnika u saobraćaju, veliki broj vozača i dalje ne poštuje saobraćajne propise.

“To za posledicu ima da se od početka godine dogodilo 555 saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim ili poginulim osobama što je za 5,7 odsto više u odnosu na prošlu godinu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, od tog broja, 20 nesreća je imalo smrtni ishod, što je isto kao i prošle godine.

“U saobraćajnim nezgodama za četiri mjeseca ove godine poginulo je 27 osoba što je u odnosu na prošlu godinu više za 3,8 odsto, kada je poginulo 26 osoba”, rekli su iz policije.

Oni su saopštili da je poginulo 14 vozača, devet saputnika i četiri pješaka.

“Ukupno je povrijeđeno 769 osoba ili 3,9 odsto više nego u istom periodu prošle godine, od čega teže 132 i lakše 637 osoba”, kazali su iz policije.

Oni su naveli da je, za isti period, saobraćajna policija u okviru svojih nadležnosti i pored brojnih logističkih i kadrovskih problema koji limitiraju i otežavaju njen rad preduzimala veliki broj mjera i radnji u cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja.

Kako su dodali, kontrolisano je 75.980 vozila od čega je nađeno neispravno 2.745 vozila.

Iz policije su rekli da je iz saobraćaja isključeno 2.686 vozila.

“Pod dejstvom alkohola zatečeno je da upravlja vozilom 3.309 vozača, a alkotestiranje je odbilo 88 vozača”, naveli su iz policije.

Oni su rekli da je, zbog upravljanja vozilom sa prisustvom alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od jedan gram po kilogramu (g/kg) policija uhapsila 1.043 osobe, a zbog odbijanja alkotestiranja njih 88.

“Protiv izvršilaca prekršaja i krivičnih djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, saobraćajna policija je izdala 34.432 naloga za plaćanje novčanih kazni i podnijela 5.079 prekršajnih i 155 krivičnih prijava”, saopštili su iz policije.

Oni su naveli da je ljudski faktor i dalje glavni uzrok saobraćajnih nesreća sa najtežim posljednicama.

“A u okviru njega neodgovornost, nepažnja, neprilagođena i velika brzina, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, upotreba mobilnih telefona u toku vožnje, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, prelazak u suprotnu kolovoznu traku i dalje su glavni uzroci saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama”, precizirali su iz policije.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i policije ponovo su apelovali na sve vozače i ostale učesnike u saobraćaju da svojim odgovornim ponašanjem, poštovanjem saobraćajnih propisa i uvažavanjem postojećih uslova na putevima i u saobraćaju, doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti svojih saputnika kao i ostalih učesnika u saobraćaju.

“Službenici policije će i u narednom periodu u okviru svojih realnih mogućnosti, nastojati da kroz pojačano angažovanje svojih službenika, preventivnim, ali i represivnim aktivnostima doprinesu smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama”, zaključuje se u saopštenju.

