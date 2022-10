Vušurović i Božović osvojili srebrne medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kik bokseri Pavle Vušurović i Mirko Božović sa srebrnim medaljama završili su nastup na Svjetskom prvenstvu za kadete i juniore u Lido di Jezolu.

Vušurović je u finalu discipline K1, kategorije do 81 kilogram jednoglasnom odlukom sudija izgubio od Nikolaja Valerieva iz Bugarske.

Naš takmičar je na putu do finala slavio protiv predstavnika Slovačke i Turske.

Mirko Božović je u finalu discipline kik lajt, kategorije do 69 kilograma poražen od Italijana Samuela Puljezija.

Prethodno je savladao borce iz i Češke i Italije.

Crnogorska selekcija, osim dva srebrna osvojila je još dva bronzana odličja, kojim su se okitili Nikola Jovetić (lou kik, -67 kg) i Viktor Dukić u (kik lajt, +69 kg).

Crnu Goru su na planetarnom prvenstvu predstavljali su još Fariz Dacić, Lazar Madžarović, Jovan Lipovina, Nemanja Radnjić, Isah Tarhaniš i Nermina Škrijelj. Selektor Goran Radonjić kaže da je ostvaran istorijski rezultat.

“Vraćamo se kući sa čak četiri svjetske medalje što je najviše ikada u ovim uzrastima. Nadmašili smo naša očekivanja. Ovo je razultat napornog rada svih u savezu i klubovima. Čestitam takmičirama na ovom velikom rezultatu. Imamo kontinuitet osvajanja medalja na najvećim nadmetanjima. Nadam se da će tako biti i u narednom periodu”, kazao je on.

Šampionat u Italiji okupio je oko 2.000 takmičara iz 63 zemlje.

Crnogorski sudija, Moris Lazarević, dobio je visoku ocjenu za dijeljenje pravde i stekao A licencu WAKO federacije.

