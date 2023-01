Vukšić predsjednički kandidat Demohrišćanskog pokreta

Podgorica, (MINA) – Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i lider Demohrišćanskog pokreta Dejan Vukšić biće kandidat te partije za predsjednika države.

Vukšić je, na konferenciji za novinare, kazao da je spreman da sa partijama koje su njihovi prirodni saveznici razgovara o načinu saradnje.

„Kao i o modusu zajedničkog djelovanja, kako bismo zadali zajednički udarac retrogradnim strukturama protiv kojih se zajednički borimo“, naveo je Vukšić.

On je rekao da su za njih prirodni saveznici oni koji su koji su iskreno podržavali 42. vladu – ministri u vladi, Demokrate, Ujedinjena i Prava Crna Gora.

Vukšić je kazao da nije nikome ništa dužan, osim državi, i da ne prima instrukcije od bilo koga.

On je najavio da počinje aktivno djelovanje Demohrišćanskog pokreta.

„Prioritet će biti hrišćansko pomirenje Srba i Crnogoraca. Ovo nije floskula, već preduslov ozdravljenja društva“, kazao je Vukšić.

Kako je rekao, rješenje je potpuno gašenje suprotstavljenih blokova kojim svojim politikama i širenjem mržnje hrane jedni druge.

“Recept za ozdravljenje društva je prihvatanje jedni drugih takvi kakvi se osjećamo i izjašnjavamo i zajednička borba za našu maticu – Crnu Goru”, kazao je Vukšić.

Prema njegovim riječima, podjela među građanima može biti samo na profesionalne, hrabre i poštene i na one koji to nijesu.

„Nijesmo pokret koji će biti neopredijeljen, uvijek ćemo imati stav, građani će s nama znati na čemu su“, poručio je Vukšić.

On je naveo da će prioritet biti izmjena izbornog zakonodavstva, i da će se zalagati za uvođenje otvorenih lista.

Demohrišćanski pokret podržali su pokreti Berane sad, Ne damo Mojkovac, Demokratska Srpska stranka (DSS)i Građanska akcija za bolju Budvu.

Predsjednik pokreta Berane sad Mladen Premović podsjetio je da su prije godinu osnovali taj pokret i dodao da je došao momenat da na državnom nivou imaju centralu.

„Siguran sam da, ako bi trebalo da idem u boj, izabrao bih ljude koji stoji ovdje iza mene“, kazao je Premović.

Predsjednica SO Kotor i funkcionerka DSS Maja Mršulja rekla je da je sigurna da će Demohrišćanski pokret imati zasluženo mjesto na političkom nebu Crne Gore.

„Ovaj pokret čine sazdani i satkani ljudi i istinske patriote“, kazala je Mršulja.

Predsjednik pokreta Ne damo Mojkovac Radonja Vuković je poručio da je njihova misija bolja i pravednija Crna Gora.

„Da nam omladina i mladi ne odlaze iz Crne Gore već da žive u svom domu, da ona bude kuća za sve nas, a ne za probrane velikaše. Grupa građana Ne damo Mojkovac je podržala osnivanje Demohrišćanskog pokreta i trudićemo se da podržimo ideju da Crna Gora bude bolje mjesto za život“, rekao je Vuković.

