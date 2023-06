Vukšić podnio ostavku na mjesto predsjednika Demohrišćanskog pokreta

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Demohrišćanskog pokreta Dejan Vukšić podnio je ostavku na tu i sve ostale funkcije u toj partiji.

Vukšić je to saopštio za Portal Radio Televizije Crne Gore.

On je zahvalio svim građanima koji su na parlamentarnim izborima dali podršku Narodnoj koaliciji “Složno i tačka”.

Vukšić je kazao da je ponosan što je bio na čelu te izborne liste.

“Srećan sam što je Crna Gora još jednom potvrdila tekovine 30. avgusta, a narod slobodno birao da li će ili neće i za koga će glasati, bez straha da će zbog toga trpjeti bilo kakve posledice. Pobjeda te borbe važnija je od bilo kog pojedinca i bilo koje partije”, naveo je on.

On je poželio da se, kako je rekao, na dobrobit svih građana i po principu sloge, u što skorijem roku formira stabilna Vlada, „koja će konačno oporaviti Crnu Goru od svih političkih boljki koje smo kao društvo bolovali 30 godina“.

„Svoj dalji rad i angažman nastaviću na unapređenju onoga što je preduslov napretka svakog građanina, bezbjednosti Crne Gore i njenih institucija”, naveo je Vukšić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS