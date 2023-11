Vuković: Najoštrije osuđujem sramotne uvrede Šešelja

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednica Građanskog pokreta URA Milena Vuković najoštrije je osudila sramotne uvrede Vojislava Šešelja prema bivšoj poslanici Socijaldemokratske partije Draginji Vuksanović Stanković.

“Uvijek moramo osuditi mizogine i seksističke istupe u javnom životu, ukoliko želimo društvo jednakih šansi za žene i miškarce“, istakla je Vuković.

Sloboda govora, kako je poručila, ne smije da ugrožava drugoga.

„A pogotovo ne sloboda onih retrogradnih političara iz regiona, koji su ostali zarobljeni u devedesetim godinama i zbog čijeg govora mržnje, između ostalog, region i dalje u mnogim segmentima tapka u mjestu”, navela je Vuković.

Ona je poručila da svi zajedno treba da se okrenu razvoju, kako u ekonomskom, tako i intelektualnom smislu, gdje će veće prisustvo žena u politici doprinijeti razvoju kulturnog i moralnog društva.

