Vujović: Završni čin Abazovićeve antievropske politike

Podgorica, (MINA) – Neizglasavanje članova Sudskog savjeta je završni čin antievropske politike premijera Dritana Abazovića, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji (SDP).

Generalni sekretar te stranke, Ivan Vujović, kazao je da je Abazović, u sadejstvu sa Demokratskim frontom (DF) i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uspješno, ali samo privremeno, odradio prvu fazu operacije destabilizacije Crne Gore i njenog udaljavanja od evropskog puta.

“Abazovićevo kontinuirano uvlačenje i protežiranje proruskog DF-a kao navodno neophodne karike za deblokadu EU puta sve vrijeme je bila jeftina manipulacija kojom se pokušalo opravdati potpisivanje takozvanog Temeljnog ugovora”, kazao je Vujović.

Vujović je naveo da je svakome jasno da je Abazović sve vrijeme drsko obmanjivao javnost da se bez DF ne može doći do neophodnih većina u parlamentu.

Kako je kazao, i do dvotrećinske, a posebno do tropetinske većine moglo se doći i bez Abazovićevih političkih intimusa iz DF-a samo da je bilo političke volje to jest da se radilo i dogovaralo na evropskoj, a ne na tuđim agendama.

Vujović je rekao da Abazović umjesto da spozna odgovornost, koja je isključivo njegova zbog potpunog kraha evropske politike, zbog čega je i formirana manjinska Vlada, on i dalje nastavlja da obmanjuje i da crno prikazuje bijelim i obratno.

“Ako slušate Abazovića, nije kriv on koji se tri mjeseca bavio temama koje dijele društvo i koji je direktno blokirao izbor sudija Ustavnog suda i nijesu krivi “njegovi drugari” iz DF koji nijesu glasali za Sudski savjet”, kazao je on.

Prema riječima Vujovića, za tu evropsku blamažu nije kriv Abazović kao predsjednik Vlade, “već možda, kako on voli da kaže i za sve da optuži, dežurni imaginarni “crnogorski ekstremisti””.

Vujović je dodao da se, nakon svega, može zaključiti da je na taj način zadovoljen i drugi cilj iz agende Abazović-DF-Vučić, a to je novo zaustavljanje EU puta.

“Nema ništa od nijednog EU prioriteta – ni Sudskog savjeta, ni VDT-a ni Ustavnog suda dok su institucije dodatno urušene i degradirane. Zato je Abazović relaksiran, jer on misli da je svoj stvarni posao obavio”, kazao je Vujović.

On je rekao da, naravno, sve to nije bilo praćeno nikakvom Abazovićevom naivnošću već svjesnom namjerom i koordinisanom operacijom sa DF i njihovim zajedničkim beogradskim gazdom i njegovim patološkim porivom da Crnu Goru destabilizuje, udalji od Evropske unije (EU) i zapada i trajno je zabarikadira u okove fantomskog “srpskog sveta”.

Vujović je istakao da Abazović više nikome, ko ima “grama političke pameti”, nije nejasan.

On je dodao da je svakome jasan i u zemlji i na partnerskim adresama i brzo postaje politička prošlost.

“Neće mu u tome pomoći ni potpuno skidanje maske i sad otvoreno moljakanje i dozivanje Vučićevog i proruskog DF u vlast. Takav kakav je, nakon što je odigrao rolu, ne treba više ni DF ni Vučiću”, rekao je Vujović.

Vujović je poručio da je, kada je ta podvala do kraja raskrinkana, a Crna Gora nakon nje nikad podijeljenija i opet udaljena od EU, važno da sve proevropske snage i svi koji nijesu Vučićeva ispostava u Crnoj Gori definišu minimum zajedničkog interesa u cilju vraćanja državnim interesima.

