Vujović: Spajić po nalogu Mandića sabotira odluku o zakazivanju SO Budva

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić, po nalogu predsjednika parlamenta Andrije Mandića, sabotira odluku o zakazivanju Skupštine opština Budva, kazao je jedan od funkcionera Evropskog saveza Ivan Vujović.

“U četvrtak je opstruirao predlog resornog ministra jer, naravno, mora da sagne glavu pred Mandićem”, kazao je Vujović.

Prema njegovim riječima, nakon fizičkog, sada je na sceni pravno divljanje.

“Nemoj, Spajiću, da misliš da će vam ovo tek tako proći”, poručio je Vujović.

