Vujović: Parlamentarna većina vodi državu u međunarodnu izolaciju

Podgorica, (MINA) – Izjave specijalnih izaslanika Njemačke i Velike Britanije, Manuela Saracina i Stjuarta Piča, jasna su poruka parlamentarnoj većini da insistiranjem na gaženju Ustava državu vode u međunarodnu izolaciju i skretanje sa evropskog puta, ocijenio je generalni sekretar Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.

On je kazao da je vladavina prava fundamentalni princip crnogorskog integracionog procesa i da direktno atakovanje na temeljne ustavne odredbe, i pored svih upozorenja da se to izbjegne, mora proizvesti teške posljedice po državu i građane.

“Izjave Saracina i Piča o štetnosti poruka koje se šalju najnovijim glasanjima u Skupštini predstavljaju nikada jasnije partnersko obraćanje DF parlamentarnoj većini da insistiranjem na gaženju Ustava zemlju vode u međunarodnu izolaciju i skretanje sa EU puta”, naveo je Vujović u saopštenju.

On je rekao da neko ko zemlju uvodi u nestabilnost i potpuni pravni haos, samo zato da bi ispunio političke zahtjeve “antievropskog i proputinovskog” DF-a, ne može očekivati da bude doživljen kao partner.

Kako je kazao Vujović, ni Vlada koja bi proizašla iz toga ne može imati bilo kakav unutrašnji i vanjski legitimitet.

“Sve je to bilo lako predvidjeti i zato smo i jasno upozoravali na posljedice, odnosno da treba na vrijeme odustati od neustavnog Zakona, čime smo mogli otvoriti prostor za deblokadu Ustavnog suda”, naveo je Vujović.

On je kazao da bi se međunarodnom izolacijom i rušenjem EU puta ostvarili ključni i suštinski ciljevi DF-a koji, kako je rekao, Crnu Goru vidi kao provincijsku tačku osovine Beograd-Moskva.

“Zbog čega ostali pristaju da budu sljedbenici DF-u u ovoj prozirnoj antievropskoj i antidržavnoj predstavi to je posebna tema i pitanje za njih, ali je jako korisno da svako na političkoj sceni do kraja razotkrije kakve su mu namjere i kakva mu je stvarna politika”, dodao je Vujović.

