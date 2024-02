Vujović novi predsjednik SDP-a

Podgorica, (MINA) – Ivan Vujović novi je predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP), a njegov zamjenik Petar Odžić, odlučeno je danas na jedanaestom Kongresu te stranke.

Kako je saopšteno nakon Kongresa, koji je održan pod sloganom “Čvrst temelj za novo vrijeme – Jednakost, Pravda, Evropa”, izabran je i novi saziv Glavnog odbora, Statutarne i Nadzorne komisije.

Vujović je u govoru delegatima kazao da se promjene u načinu rada i komunikaciji moraju desiti.

„Ali su s druge strane svakome jasne magistralne, vrijednosne i strateške linije politike SDP-a koje jedine imaju kontinuitet u više od tri decenije našeg trajanja na političkoj sceni“, naveo je Vujović.

On je rekao da se moraju ponovo suočiti sa izazovima sa kojima se njihova politika borila u vremenu kada nije bilo mnogo snage iza njih niti mnogo saveznika sa njima.

Prema riječima Vujovića, retrogradne ideologije nacionalizma i velikodržavne politike su se opet vratile na scenu, potpomognute i sponzorisane iz dobro poznatih centara.

„To nam samo pokazuje vitalnost zlih politika na ovim prostorima, dubinu ukorijenjenih predrasuda koje su, odsustvom punog suočavanja sa prošlošću i mnogim propuštenim šansama građanske i evropske politike, ponovo dobile šansu“, istakao je Vujović.

On je poručio da imaju obavezu da odgovare jasno, snažno, nepokolebljivo i odlučno na “stare i nove izazove udara na građansko društvo i ponovnog prizivanja duhova prošlosti, danas još više nego prije upakovanih u kleronacionalističku omotnicu“.

„Moramo, jer to nije samo naša politička već i civilizacijska obaveza i dužnost – naš dug prema ovoj zemlji, njenoj multietničnosti i multikulturalnosti kao uslovu njenog opstanka kojega žele da razbiju baš zato što znaju da je to potporni stub – lijepak koji Crnu Goru drži zajedno kao domovinu svih nas njenih građana“, rekao je Vujović.

On je kazao da građanska politika koja je s kraja 20. vijeka uz presudnu podršku SDP i tadašnjeg Liberalnog saveza preokrenula točak istorije na ovom prostoru, čija je kulminacija bila u obnovi crnogorske nezavisnosti 2006. godine, nije iskoristila do kraja šansu da obezbijedi sve elemente na kojima jedna stabilna državna zajednica mora da počiva.

„Nepravda, korupcija, kriminal, pohlepa koja je mnogima pojela razum i etiku, raslojavanje društva, nebriga o ljudima ove zemlje i njihovom socio-ekonomskom položaju godinama su krnjile legitimitet politike i vlasti u kojoj smo i mi učestvovali do kraja 2015.godine“, naveo je Vujović.

Time se, kako je rekao, razarala njena vrjednosna superiornost i vremenom se kroz kompromitaciju brojnih posrnulih njenih aktera kompromitovala i sama politika.

Vujović je kazao da se SDP i iz pozicija vlasti borio protiv tih devijacija i ukazivao gdje sve to može odvesti, jasno anticipirajući procese koji su se na kraju i desili.

„Naravno, daleko od toga da i mi nijesmo često znali da podlegnemo trendovima koji su uzeli maha i daleko od toga da smo se baš u svakoj situaciji dobro snašli zbog čega smo na kraju neke cehove i opravdano platili“, rekao je Vujović.

On je kazao da danas svaka politika koja želi da upravlja državom mora imati jasan stav i otklon od pogubnih koruptivno-kriminalnih praksi koje su, kako je rekao, u prethodnom periodu razorile mnoge segmente sistema i institucija.

„Ko nije spreman da napravi, ne kozmetički već suštinski otklon od korupcije i kriminala, ne može biti naš saveznik u izgradnji pravne, moderne, evropske Crne Gore“, istakao je Vujović.

On je poručio da SDP nikako ne smije upasti u zamku da od „velikih“ tema ne vidi i ostane nijema na probleme sa kojima se u realnom životu susrijeću građani.

„Mi o svemu prethodnom možemo i moramo da govorimo ali moramo biti svjesni da građanina zanima kakav mu je standrard, zaposlenom plata, penzioneru penzija, kolike su cijene u marketima, kolika je cijena struje, ljekova i goriva, kako će đecu spremiti za školu. Kakvo nam je zdravstvo, obrazovanje“, rekao je Vujović, dodajući da se SDP mora profilisati na tim temama.

On je rekao da se smije zaboraviti da je SDP u prvom redu socijaldemokratska partija.

„Što znači borba za principe solidarnosti, pravičnosti, svih oblika jednakosti, rodne ravnopravnosti, jednom rječju borba za građanina“, naveo je Vujović.

Smatra da je Crnoj Gori danas više nego ikada potrebna sinergija kvaliteta, znanja i ozbiljnosti.

„Mislim da će za takav pristup sve više biti prostora nakon što prođemo ovu aktuelnu fazu banalne, proste, i zašto ne reći često primitivne politike“, rekao je Vujović.

On smatra da je sveprisutna kontaminacije javne scene i nedoraslih aktera koje je, kako je rekao, samo sticaj socijalnih okolnosti i dugo trajanje jedne loše vlasti izbacilo na scenu.

Vujović je istakao da svaka smislena i odgovorna politika mora biti usmjerena na budućnost, voditi aktuelne političke bitke, tražiti mostove i mogućnosti za dogovore u interesu zajedničkog cilja.

„Zato SDP treba da bude otvorena za politička i idejna povezivanja na jasnim principima državotvorne i reformske socijaldemokratske politike“, poručio je Vujović.

On je kazao da SDP treba da teži objedinjavanju ukupnog reformskog i progresivnog potencijala crnogorskog društva, kako bi se jačao politički front i otpor društvenim devijacijama i retrogradnim trendovima koji prijete i Crnoj Gori i regionu.

„U kakvoj god formi djelovao, SDP i njegovi ljudi će djelovati na način da politika konačno počne da bude rad u javnom interesu za razliku od dominantne“, zaključio je Vujović.

