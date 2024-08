Vujović: Njegošev mauzolej simbol slobode i identiteta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Njegošev mauzolej na Lovćenu simbol je slobode, crnogorske kulture i duhovnosti, poručila je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, Vujović je, povodom pola vijeka od otvaranja Njegoševog mauzoleja, kazala da se njegov značaj proteže kroz kulturne, istorijske, arhitektonske, duhovne, turističke aspekte, čineći ga jednim od najvažnijih spomenika u Crnoj Gori.

Prema njenim riječima mauzolej nije samo mjesto počinka velikog crnogorskog pjesnika i vladara Petra II Petrovića Njegoša, već simbol slobode, crnogorske kulture i duhovnosti.

“Prije 50 godina, 28. jula 1974. godine svečano je otvoren Mauzolej na Lovćenu u čast crnogorskog vladara, vladike i pjesnika borbe i slobode Petra II Petrovića Njegoša, izgrađen po nacrtu velikog arhitekte i vajara Ivana Meštrovića“, podsjetila je Vujović.

Kako je dodala, tadašnji predsjednik predsjedništva Savezne republike Crne Gore Veljko Milatović, koji je otvorio Mauzolej, istakao je da je to najveći spomenik Njegošu, “njegovim slobodarskim htijenjima – slobodna Crna Gora, u slobodnoj zajednici ravnopravnih naroda i narodnosti socijalističke i nesvrstane Jugoslavije”.

Mauzolej, kako je kazala, predstavlja jedan od najatraktivnijih kulturno istorijskih objekata u Crnoj Gore.

Ona je naglasila da mauzolej, koji je smješten u ambijentu koji nijednog posjetioca ne ostavlja ravnodušnim, godišnje posjeti skoro 70 hiljada ljudi“.

“Njegošev mauzolej, neodvojivi dio Lovćena, simbol je slobode i očuvanja samosvojnosti“, kazala je Vujović.

Ona je dodala da je Njegoš, čiji datum rođenja se slavi kao državni praznik kulture, bio je ključna figura u formiranju crnogorske državnosti i kulture.

„A njegov mauzolej je svjedočanstvo o njegovom uticaju i važnosti koji zelimo pokazati svijetu, daleko izvan granica naše zemlje. Mauzolej na Lovćenu je mjesto gdje se odaje počast njegovom književnom, intelektualnom i duhovnom nasljeđu“, istakla je Vujović.

Kako se navodi u saopštenju, Narodni muzej je, povodom 50 godina od otvaranja Njegoševog mauzoleja na Lovćenu, upriličio izložbu „Iskra u kamenu“.

„Koja prati put izgradnje mauzoleja, od prvih ideja o gradnji tokom dvadesetih godina dvadesetog vijeka, preko pokušaja gradnje oko stogodišnjice Njegoševe smrti, do konačne izgradnje i otvaranja sedamdesetih godina prošlog vijeka“, kaže se u saopštenju.

Izložba je otvorena u Crnogorskoj galeriji umjetnosti „Miodrag Dado Đurić“ na Cetinju, a postavka se može pogledati do 2. septembra.

