Vujović: DF, Demokrate i PES nasilno sprečavaju formiranje vlasti u Budvi

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF), Demokrate i Pokret Evropa sad (PES) nasilno sprečavaju formiranje vlasti u Budvi, poručio je predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) i jedan od lidera Evropskog saveza (ES) Ivan Vujović.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, pozvao premijera Milojka Spajića da kaže da li podržava tu, kako je naveo, sramotu.

“”Evropski” DF, Demokrate i PES nasilno sprječavaju formiranje vlasti u Budvi. Spajiću, izađi iz rupe i reci podržavaš li ovu sramotu”, kazao je Vujović.

Kako je dodao, funkcioneri Demokrata, umjesto da se stide i pred cijelom Crnom Gorom odgovaraju za nesposobnost, zloupotrebljavaju policiju koja im asistira u “divljanju” u Budvi.

Vujović se obratio i ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Eevropske unije (EU), pitajući da li je to put ka EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS