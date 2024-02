Vučić odlikovao Kovača Ordenom srpske zastave

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je bivšeg ministra pravde Crna Gore Marka Kovača Ordenom srpske zastave drugog reda.

Odlikovanje je dodijeljeno u sklopu svečanosti povodom proslave praznika Sretenja – Dana državnosti Srbije.

Kako prenosi Politika, Sretenjskim ordenom trećeg stepena odlikovan je i crnogorski književnik Radomir Uljarević i doktor Aleksandar Đogo.

Vučić je večeras uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana državnosti Srbije, a među više od 100 nagrađenih su diplomate, akademici, profesori, književnici, umjetnici i sportisti.

